DER FAUST-Perspektivpreis 2019 geht an: explore dance - Netzwerk Tanz für junges Publikum

Tanzpakt Stadt Land Bund

Am 09. November 2019 wird im Rahmen des Deutschen Theaterpreises DER FAUST 2019 im Staatstheater Kassel zum zweiten Mal der Perspektivpreis für zukunftsweisende und kulturpolitische Projekte verliehen. In diesem Jahr geht der Preis an das bundesländerübergreifende Kooperationsprojekt explore dance – Netzwerk Tanz für junges Publikum. explore dance wird von drei Partnern – fabrik moves Potsdam, Fokus Tanz / Tanz und Schule e.V. München und K3-Zentrum für Choreographie | Tanzplan Hamburg auf Kampnagel – gemeinsam getragen. Da Tanz als Kunstform noch immer bundesweit eine Lücke im Kulturangebot für Kinder und Jugendliche darstellt, hat es sich das Projekt zur Aufgabe gemacht, eine nachhaltige Struktur zur Produktion zeitgenössischer Tanzstücke für junges Publikum zu entwickeln.



Dr. Kerstin Evert (Hamburg), Simone Schulte-Aladag (München) und Sven Till (Potsdam) erklären: „Die Verleihung des FAUST Perspektivpreis 2019 an unser gemeinsames Projekt explore dance – Netzwerk Tanz für junges Publikum freut uns in höchstem Maß. Ermutigt durch diese Auszeichnung hoffen wir, die von 2018 bis 2021 laufende Pilot-Phase auch in Zukunft fortsetzen zu können. Wir danken unseren Förderern sehr herzlich, die sich als Städte und Länder gemeinsam mit dem Exzellenzprogramm Tanzpakt Stadt Land Bund, gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, sowie weiteren lokalen Förderern zusammengetan haben, um explore dance über Städte- und Ländergrenzen hinweg als Kooperation zu gestalten.“



DER FAUST wird seit 2006 vergeben und ist eine Initiative des Deutschen Bühnenvereins in Kooperation mit den Bundesländern, der Kulturstiftung der Länder und der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste. Der Perspektivpreis wird im Rahmen des Deutschen Theaterpreises DER FAUST seit 2018 verliehen.



explore dance - die nächsten Uraufführungen



Im Rahmen von explore dance entstehen über drei Spielzeiten hinweg 18 Tanzstücke für junges Publikum sowie eine Vielzahl unterschiedlicher Vermittlungsformate, die Kindern und Jugendlichen Einblicke in die künstlerische Praxis der Choreograph*Innen geben.



Die nächsten Uraufführungen finden im November und Dezember 2019 statt:



XOXO (14+) | Sebastian Matthias (Hamburg)

14. und 15.11., 11:00 Uhr | 16.11., 19:00 | K3 | Tanzplan Hamburg / Kampnagel

05. und 06.12., 10:30 | 07.12., 19:30 | fabrik Potsdam



Wie fühlt es sich an, wenn mir jemand so nah kommt, dass ich den Atem spüren kann? Soll ich bleiben oder gehen? Unsicherheit, Aufregung und Zweifel stehen manchmal dem Wunsch entgehen, andere Körper zu erkunden. Fernab von sexualisierten Bildern im Internet befragt xoxo, was es heißt, einen anderen Körper zu begehren und ermutigt dazu, selbstbestimmt Gefühle auszutauschen. Drei zeitgenössische Tänzer*innen und ein Musiker erkunden Körper-Räume, in denen Menschen miteinander kommunizieren, zueinanderfinden und dabei Berührungen, individuelle Schutzräume und unterschiedliche Formen von Intimität entdecken.



Spinnen (6+) | deufert&plischke (Potsdam)

28. - 29.11. und 02.12. | Freie Schule Potsdam, Neue Grundschule, Grundschule am Pappehain



»spinnen« bezeichnet u.a. die Kunst, einen Faden zu ziehen, einen Gedanken zu verfolgen, etwas unglaubwürdig zu übertreiben – und es bezeichnet auch das Tier, vor dem sich viele Menschen fürchten. Spinnen ziehen Fäden und weben beeindruckend schöne Netze. Gemeinsam mit Kindern der Freien Schule Potsdam lassen deufert&plischke eine Performance entstehen, die sich zwischen Sprache und Tanz bewegt. Begonnen auf dem Papier mit Stift, Wolle und Farben wandern die Akteur*innen mit dem Körper in den Raum. Alle bringen eigene Geschichten, Gedanken, Wünsche und Erlebnisse mit, um sich mit ihnen zu vernetzen.



Fliegende Wörter (6+) | Ceren Oran (München)

02., 9:45 und 11:30. | Grundschule am Bauhausplatz | 03.12., 10:00 Grundschule am Schererplatz



Es beginnt mit einem Klang, der sich in Rhythmus und in Musik verwandelt. Die Tänzer*innen können es kaum erwarten, sich in der Musik fortzubewegen. Die Wörter, die aneinander gekettet sind, fliegen herum und kreieren unterschiedliche Melodien, Choreographien, Bilder und Stimmungen… Fliegende Wörter ist ein mitreißendes zeitgenössisches Tanzstück. Zwei Tänzer*innen und eine Musikerin verwenden unterschiedliche Wortketten, ihre Assoziationen werden zu Musik und Tanz. Miteinander und mit den Kindern erleben sie eine kreative Reise, während sie ein Klassenzimmer oder einen Musiksaal in eine magische Landschaft verwandeln…



explore dance - Netzwerk Tanz für junges Publikum



Mit explore dance – Netzwerk Tanz für junges Publikum gehen die drei Partner fabrik moves Potsdam, Fokus Tanz / Tanz und Schule e.V. München und K3 | Tanzplan Hamburg eine langfristige Kooperation ein, um eine nachhaltige Struktur zur Produktion zeitgenössischer Tanzstücke für junges Publikum zu entwickeln. Damit schließt das Projekt eine bundesweit bestehende Lücke im Kulturangebot für Kinder und Jugendliche und zielt auf eine nachhaltige Stärkung und künstlerische Entwicklung des Bereichs Tanz für junges Publikum.



explore dance legt einen Schwerpunkt auf die Entwicklung innovativer Formen in der Verbindung von ästhetischer Bildung und Kunstproduktion. Im Rahmen des gemeinsamen Projekts werden zwischen 2018 und 2021 insgesamt 18 erfahrene Choreograph*innen nach Potsdam, München und Hamburg eingeladen, um neue Produktionen für junges Publikum zu entwickeln und an allen drei Orten zu präsentieren. Jede Stadt produziert pro Spielzeit zwei Stücke: ein mobiles Pop Up, das in Klassenzimmern oder im öffentlichen Raum gezeigt werden kann, und eine Bühnenproduktion. Die Künstler*innen öffnen ihre Probenprozesse für Kinder und Jugendliche, um mit ihnen in einen direkten Austausch zu kommen und sie in ihr kreatives Schaffen einzubeziehen.



Ein Festival bündelt einmal jährlich in einer der drei Partnerstädte die entstandenen Produktionen und bietet die Gelegenheit zur Begegnung von Veranstalter*innen und Künstler*innen, dem jungen Publikum, Pädagog*innen und Eltern. Ein angeschlossenes Symposium stärkt den überregionalen und internationalen Fachaustausch auf dem Gebiet des Tanzes für junges Publikum. Die Festivals finden 2019 in Hamburg, 2020 in München und 2021 in Potsdam statt.



www.explore-dance.de



explore dance – Netzwerk Tanz für junges Publikum ist ein Kooperationsprojekt von fabrik moves Potsdam, Fokus Tanz / Tanz und Schule e.V. München und K3 | Tanzplan Hamburg. Es wird gefördert durch TANZPAKT Stadt-Land-Bund aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, die Behörde für Kultur und Medien der Freien und Hansestadt Hamburg, das Kulturreferat der Landeshauptstadt München und den Bayerischen Landesverband für zeitgenössischen Tanz aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus, sowie die Landeshauptstadt Potsdam und das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg.

