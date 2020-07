Pressemitteilung BoxID: 805470 (faber & rühl GmbH)

Das Traditionsunternehmen aus Frankfurt-Höchst zeichnet sich durch seine langjährige Fachexpertise im Bereich Sicherheitstechnik und -systeme aus und gilt als kompetenter Ansprechpartner beim Thema Einbruchschutz. Oft finden Wertgegenstände, wie z.B. der Laptop, das Handy oder wichtige Dokumente keinen geeigneten Platz im Haushalt oder in der Firma.



Somit werden diese wertvollen Objekte schnell zum attraktiven Ziel für einen Diebstahl. Vor allem in der Sommerzeit, wenn die Terrassentür länger offensteht, sind solche beliebten Diebesgüter im Handumdrehen weg. Die optimale Sicherheitslösung vor Diebstahl und auch Feuer bietet die große Produktauswahl von Faber & Rühl. Im Fachgeschäft der Sicherheitsexperten findet man verschiedene Modelle an sicherheitsgeprüften Tresoren, wie z.B.: Möbeleinsatztresore, Feuerschutztresore, Wandtresore, Schlüsseltresore, Einbruchschutztresore mit unterschiedlichen Schließsystemen namhafter Markenhersteller, wie z.B. von "Burg Wächter".



Der individuelle Tresor bei Faber & Rühl



Zudem haben Privat- und Geschäftspersonen die Möglichkeit, sich den eigenen Wunschtresor je nach Bedarf konfigurieren zulassen. Hierbei können die Kunden entscheiden, welche Farbe, Größe und welche technischen Besonderheiten der Wunschtresor haben sollte. Dabei spielt das Schließsystem des Tresors eine wichtige Rolle. Sollte sich der Tresor über ein elektronisches Zahlenschloss, ein Schlüsselschloss oder über eine smarte Fingerscan-Technologie öffnen und verriegeln lassen - darüber berät Faber & Rühl seine Kunden ausführlich. Geschäftsführer Jörg Kunert: "Damit die Wertsachen während des Urlaubs und darüber hinaus vor Diebstahl und vor einem Feuerbrand optimal geschützt sind, bieten wir hochwertige und sicherheitsgeprüfte Tresorlösungen an. Wir sind uns sicher, dass jeder seinen persönlichen Wunschtresor bei uns im Fachgeschäft finden kann, der ideal auf die persönlichen Anforderungen zugeschnitten ist."



Der Gratis-Sicherheitscheck von Faber & Rühl



Als serviceorientierter Dienstleister für Haus- und Gebäudesicherheit bietet Faber & Rühl ein ganzheitliches Konzept individuell für Privat- und Geschäftskunden an. Von der Planung, über die geeignete Produktauswahl, bis hin zur Umsetzung und der Installation der entsprechenden Sicherheitstechnik und -systeme, bietet der Gratis-Sicherheitscheck alles für den optimalen Einbruchschutz. Jetzt Termin vereinbaren unter Tel.: 069-312013 oder via E-Mail an: info@faber-und-ruehl.de.

