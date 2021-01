Das Traditionsunternehmen aus dem Rhein-Main- Gebiet schöpft aus seinem langjährigen Know-how im Bereich Sicherheitstechnik und - systeme und gilt als kompetenter Ansprechpartner beim Thema Einbruchschutz. Aktuell bietet die Faber & Rühl GmbH den "Gratis-Sicherheitscheck" als Maßnahme zum Einbruchschutz für die Haus- und Gebäudesicherheit an. Hierbei betreut das serviceorientierte Unternehmen aus Frankfurt-Höchst, Privat- sowie Geschäftskunden.



Faber & Rühl Geschäftsführer Jörg Kunert zum Gratis-Sicherheitscheck: "Wir verstehen uns als kundennahe und zuverlässige Dienstleister & Berater. Wir möchten unseren Kunden dabei helfen Ihr Projekt nach Ihren Wünschen umzusetzen und dabei beunruhigende Sicherheitslücken zu schließen. Der Gratis-Sicherheitscheck umfasst neben einer maßgeschneiderten Beratung, die Planung eines individuellen Sicherheitskonzeptes, sowie die Erstellung eines unverbindlichen Angebotes für das Haus oder Gebäude." Zudem übernimmt Faber & Rühl von der Planung bis hin zur fachgerechten Montage von erforderlicher Sicherheitstechnik und -systeme bei Ihren Kunden vor Ort, damit ein sorgenfreies und sicheres Leben ermöglicht. Wer die Aussichten des Täters auf Erfolg unbedingt minimieren möchte, der ist bei Faber & Rühl auf der sicheren Seite. Einfach telefonisch einen Termin vereinbaren unter Tel.: 069-312013 und den Gratis-Sicherheitscheck durchführen lassen.



Der neue Online-Shop von Faber & Rühl

Ab sofort bietet die Faber & Rühl GmbH Geschäfts- und Privatpersonen ihr breites Produktsortiment an Sicherheitstechnik und -systeme im neuen Online-Shop an. Jetzt den neuen Online-Shop von Faber & Rühl entdecken unter: https://shop.faber-und-ruehl.de.

