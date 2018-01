Kraft, Ruhe und Ausgleich: Beautiful Nature

Layering, Radlerhose oder Blümchenprints - die anstehenden Modekollektionen sind vielfältig bis extravagant. Die Farbpalette reicht dabei von knalligen Trendfarben wie Meadowlark, Cherry Tomato oder Ultra Violet bis hin zu Erdtönen wie Warm Sand, Harbour Mist oder Oak.



Auch die neue Brillenkollektion von eyes + more, "Beautiful Nature", ist von den Farben der Natur inspiriert. Gerade das Zusammenspiel von leuchtenden Farben mit Accessoires in Naturtönen ergibt spannende Kontraste: Die Erdtöne sorgen mit ihrer zurückhaltenden Eleganz für Ausgleich und bringen die intensiven Farben des Outfits besonders zum Leuchten. Dabei sind sie trotzdem kraftvoll und ausdrucksstark: Die Brillenmodelle der Beautiful Nature-Kollektion sind farblich inspiriert von Schildkrötenpanzern oder Baumstämmen.



Das Design der neuen eyes + more-Kollektion zeichnet sich durch Minimalismus und Schlichtheit aus. Der reduzierte Materialmix aus Metall und Acetat wie bei den Modellen Monique oder Marcelon untertreicht dieses Understatement. Die Feinheiten der Kollektion liegen im Detail: Das Modell Celestine zeigt, wie feine Einkerbungen mit weichen Schattierungen für Ruhe und Harmonie des Looks sorgen. Pietro zeigt mit Farbverlauf in kühlem grün, wie sanft sich Farbübergänge, orientiert am Vorbild der Natur, umsetzen lassen.



Jede Fern- oder Lesebrille kostet bei eyes + more 111,00 Euro, ein 3er Set 222,00 Euro. Jede Gleitsichtbrille kostet 222,00 Euro, ein 3er Set ist für 444,00 Euro erhältlich. Die "Beautiful Nature"-Kollektion ist ab dem 5. Februar 2018 Online und in den Stores erhältlich.





eyes and more GmbH

Der Brillenfilialist eyes + more versteht sich als Modeunternehmen und hat sich auf ein zentrales Ziel fokussiert: die Brille als Fashionaccessoire erlebbar zu machen. Gleichzeitig hat das Unternehmen einen transparenten Komplettpreis entwickelt, bei dem alle Kunden das Gleiche zahlen. Damit rückt der Fashionaspekt in den Mittelpunkt. Zu jedem Style gibt es das passende Modell, egal ob elegant, trendy oder ausgefallen. eyes + more wurde 2005 in den Niederlanden gegründet und erzielte 2017 mit seinen rund 600 Mitarbeitern und mittlerweile mehr als 150 Stores in Deutschland, Österreich, den Niederlanden und Belgien einen Umsatz von 64 Millionen Euro. Als einer der expansivsten Vertreter seiner Branche will eyes + more sein internationales Filialnetz weiter ausbauen und alle zwei Wochen einen neuen Store eröffnen. Weitere Informationen unter www.eyesandmore.com



