Kooperationsprojekt wird Teil der KlimaExpo.NRW

Sensibilisierte und einbezogene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spielen bei Veränderungsprozessen in Unternehmen eine zentrale Rolle. Wie dieses Potenzial im betrieblichen Klimaschutz genutzt werden kann, zeigt das Projekt „Mehr Klimaschutz durch Beteiligung“ der Technologieberatungsstelle NRW im Zusammenwirken mit der Effizienzagentur NRW (EfA NRW) und Energie Impuls OWL. Damit fördert das Projekt den Wandel in eine klimafreundliche Zukunft und wurde dafür vom Land NRW geehrt.



Noch immer bleiben in vielen Unternehmen Effizienz- und Klimaschutzpotenziale ungenutzt, weil die Beschäftigten nicht mitgenommen werden. Um dem entgegenzuwirken, hat die Technologieberatungsstelle des DGB NRW gemeinsam mit der Effizienz-Agentur NRW sowie Energie Impuls OWL e.V. untersucht, wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezielter und effektiver in Prozesse des betrieblichen Klimaschutzes beteiligt werden können. Herausgekommen ist ein Handbuch mit über 60 Handlungstools, die im Rahmen der heutigen Fachtagung „Mehr Klimaschutz durch Beteiligung“ im Düsseldorfer Townhouse vorgestellt wurden.



Diese Gelegenheit nutzte Dr. Michael Walther, Leiter des Projektmanagements der KlimaExpo.NRW, um den Projektbeteiligten die offizielle Urkunde zur Aufnahme in die Leistungsschau zu übergeben: „Breite Mitarbeiterbeteiligung motiviert nicht nur und macht Effizienzmaßnahmen erfolgreicher, sie hilft auch im Unternehmen schlummernde Potentiale überhaupt erst zu entdecken. Das funktioniert jedoch nicht automatisch, sondern benötigt Strategien und Instrumente - wie sie im Projekt systematisch aufbereitet wurden“, lobte er. Die KlimaExpo.NRW präsentiert bis 2022 in 1.000 Schritten innovative und spannende Projekte aus NRW zum Thema Klimaschutz in einer dezentralen Leistungsschau. Das Projekt markiert den 291. Schritt.



Umfassende Materialien fördern betrieblichen Klimaschutz



Die im Projekt entwickelten Beteiligungswerkzeuge lassen sich in unterschiedlichen Unternehmensbereichen nutzen. Das Repertoire reicht von informativen Hintergrundpapieren und Broschüren über Checklisten für unterschiedliche Akteursgruppen, Workshop- und Beratungskonzepte bis hin zu Foliensätzen, Postern, Postkarten und Moderationsmethoden. Einige der Unterlagen dienen der Selbstschulung der unternehmenseigenen Berater, andere zur Motivation und Information der Belegschaft. Auch für Betriebsräte werden spezifische Materialien zur Verfügung gestellt. Interessierte Unternehmen und Berater können sich auf der Webseite des Projektes informieren und sich zusätzlich durch die Projektbeteiligten beraten lassen. Die entwickelten Dokumente sind öffentlich zum Download verfügbar und zur Verwendung freigegeben. Mit dem Blick auf gute Übertragbarkeit entwickelt, können sie breit in der Praxis verwendet werden.

Expo Fortschrittsmotor Klimaschutz GmbH

Die KlimaExpo.NRW ist eine landesweite Initiative der NRW-Landesregierung. Um Energiewende, Klimaschutz und die notwendige Anpassung an die Folgen des Klimawandels als Schubkräfte einer nachhaltigen Entwicklung für Wirtschaft und Gesellschaft nutzbar zu machen, hat die Landesregierung die KlimaExpo.NRW ins Leben gerufen. Ziel der Landesgesellschaft ist es, erfolgreiche Projekte in innovativen Formaten einem breiten Publikum bis hin zur internationalen Ebene zu präsentieren und zusätzliches Engagement für den Klimaschutz zu initiieren. Die KlimaExpo.NRW soll das technologische und wirtschaftliche Potenzial Nordrhein-Westfalens in diesem Bereich präsentieren. Sie ist zugleich Leistungsschau und Ideenlabor für den Standort NRW und das nicht nur an einem Ort und an einem Tag, sondern landesweit und das bis 2022. Seit 2017 wird die KlimaExpo.NRW im Rahmen ihrer Zwischenpräsentation zudem zur Mitmach-Expo für alle Bürgerinnen und Bürger aus NRW. Dieses Vorhaben wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert.

