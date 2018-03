Köln: Schiffe laden klimafreundlich Strom an Land

Nicht nur unterwegs auf dem Rhein, sondern auch in Häfen benötigen Frachtschiffe Strom. Üblicherweise erzeugen Dieselgeneratoren den Bordstrom während der Liegezeiten und belasten damit die Stadtluft. Die RheinEnergie stellt den Schiffern im Rahmen des Projekts „Landstrom“ elf kostenlose Stromanschlüsse im Kölner Rheinauhafen zur Verfügung. Die KlimaExpo.NRW nahm das Projekt aufgrund seiner Bedeutung für den Klimaschutz nun in die Reihe seiner qualifizierten Projekte auf.



Weil die Schiffe durch die Stromanschlüsse ihre umweltbelastenden Dieselgeneratoren abstellen können, senken sie neben Feinstaub- und Stickoxid-Emissionen auch die Lärmbelästigung. Neben den Anschlüssen im Rheinauhafen leisten auch die 32 weiteren Landstromanschlüsse im Niehler Hafen einen Beitrag zur Luftreinhaltung. In Zukunft sollen zudem alle Anleger der Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt AG (KD) mit Landstrom versorgt werden. „Auch im Schiffsverkehr gibt es viele Möglichkeiten, schädliche Treibhausgase zu reduzieren. Das Projekt sorgt so für sauberere Luft in Köln und leistet einen wichtigen Beitrag für den Klimaschutz“, sagte Dr. Heinrich Dornbusch, Geschäftsführer der KlimaExpo.NRW. Die KlimaExpo.NRW ist auf der Suche nach den innovativsten Klimaschutzprojekten in Nordrhein-Westfalen. So sollen bis 2022 1.000 Schritte in eine klimafreundliche Zukunft aufgezeigt werden, die zum Mitmachen anregen.



Einfaches Bezahlsystem senkt Hemmschwelle



Besonders innovativ ist auch das neu entwickelte Bezahlsystem, das es den Schiffern zusätzlich erleichtert auf die Landstromvariante umzusteigen. Das moderne System schickt per SMS einen Code an das Schiffspersonal mit dem sich die Ladesäulen freischalten lassen und die Abrechnung erfolgen kann.

Auch andere Hafenbetreiber sind bereits an dem System interessiert.



Köln-Düsseldorfer und RheinEnergie kooperieren



Um die Versorgung der Schiffe mit Landstrom weiter auszubauen, haben die KD und die RheinEnergie einen Contracting-Vertrag geschlossen. Der Vertrag läuft über 15 Jahre und hat ein Jahresvolumen von 6,2 Millionen Kilowattstunden. Bei der derzeit vereinbarten Stromliefermenge können jährlich rund 4.900 Tonnen CO2 eingespart – und über die gesamte Vertragslaufzeit bei Vollauslastung 73.500 Tonnen CO2 vermieden werden. „So bescheiden ein einzelner Beitrag zur Luftreinhaltung sein mag, so groß kann die Wirkung in Summe sein. Da wir als Energiedienstleister eine besondere Verantwortung für Umwelt und Klima haben, nutzen wir möglichst viele Chancen, Emissionen zu reduzieren“, ergänzte RheinEnergie Vorstand Achim Südmeier.

Expo Fortschrittsmotor Klimaschutz GmbH

Die KlimaExpo.NRW ist eine landesweite Initiative, um Energiewende, Klimaschutz und die notwendige Anpassung an die Folgen des Klimawandels als Schubkräfte einer nachhaltigen Entwicklung für Wirt-schaft und Gesellschaft nutzbar zu machen. Ziel der Landesgesellschaft ist es, erfolgreiche Projekte in innovativen Formaten einem breiten Publikum bis hin zur internationalen Ebene zu präsentieren und zusätzliches Engagement für den Klimaschutz zu initiieren. Die KlimaExpo.NRW soll das technologische und wirtschaftliche Potenzial Nordrhein-Westfalens in diesem Bereich präsentieren. Sie ist zugleich Leistungsschau und Ideenlabor für den Standort NRW und das nicht nur an einem Ort und an einem Tag, sondern landesweit und das bis 2022. Seit 2017 wird die KlimaExpo.NRW im Rahmen ihrer Zwi-schenpräsentation zudem zur Mitmach-Expo für alle Bürgerinnen und Bürger aus NRW. Dieses Vorha-ben wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren