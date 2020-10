Mit einem Grußwort des baden-württembergischen Ministers der Justiz und für Europa, Guido Wolf, ist heute der erste Tourismus-Tag im Science Dome der experimenta eröffnet worden. Busunternehmer, Hoteliers, Reisejournalisten und Tourismuskaufleute informierten sich über die touristischen Angebote von Deutschlands größtem Science Center.



Seit ihrem Neustart am 31. März 2019 hat sich die Wissens- und Erlebniswelt mit ihren vielfältigen Mitmachstationen, Kreativstudios, Science Dome-Shows und Laboren fest als touristische Attraktion in Heilbronn etabliert. Davon zeugen Auszeichnungen wie der Tripadvisor „Travellers‘ Choice Award 2020“ oder das Gütesiegel „familien-ferien in Baden-Württemberg“. Wie in der experimenta Spaß und Wissensvermittlung zusammenfinden, konnten die Teilnehmer des ersten Tourismus-Tags heute vor Ort erleben.



Touristisches Ziel mit Strahlkraft



Das Grußwort für den Tourismus-Tag sprach der baden-württembergische Minister Guido Wolf. Dabei unterstrich er die Bedeutung regionaler Freizeitaktivitäten und Attraktionen gerade in Zeiten der Corona-Pandemie: „Das Science Center experimenta hat sich seit seiner Eröffnung zu einem attraktiven Ziel für wissensbegeisterte Touristen entwickelt. Es ist ein ganz besonderes touristisches Ziel mit Strahlkraft für ganz Baden-Württemberg. Der Tourismus in und um Heilbronn hat durch die experimenta nochmals spürbar an Bedeutung gewonnen. Mich hat das interaktive Erlebnismuseum beindruckt und ich war sicher nicht zum letzten Mal hier.“



Neben umfangreichen Informationen zu den touristischen Angeboten des Science Centers, beispielsweise thematische Touren durch die Ausstellung, spannende Science Dome Shows oder speziell für Gruppen konzipierte Laborkurse stand das eigene Erkunden der experimenta im Mittelpunkt des Experten-Treffs. Was es heißt, ein Science Center zu betreiben und welche Technik dafür hinter den Kulissen eingesetzt wird, erfuhren die Gäste bei den exklusiven Führungen mit den experimenta-Expertinnen und Experten. Abgerundet wurde der Tag mit einer Hop-On-Hop-Off Bustour durch Heilbronn.

