Finiso von INTUO: Bronzene Glasfronten und Gatsby Green

Das Model Finiso von INTUO beeindruckt mit Oberschränken aus ungewöhnlichem, bronzefarbenem Dekorglas. Die sockelüberdeckenden „Large Size“-Fronten mit stehendem Furnier schaffen einen harmonischen Übergang zu dem modernen Spülmodul. Dieses Küchenelement verfügt über ein Spülbecken aus elegantem Edelstahl und einer hochwertigen Arbeitsplatte aus Old Oak Oiled. Die Nischenrückwand in Naturstein in Keramik-Optik verleiht ihr ein luxuriöses Aussehen. Die Fronten der Unterschränke sind bei der Finiso-Küche in der Sonderfarbe „gatsby green“ mit Stufenfront-Ausklinkung erhältlich, welches einen einzigartigen Kontrast zu den Glas- und Holzelementen bildet. Die seitlichen Wangen bei den Glas-Oberschränken sowie die Groove-Regale oberhalb und unterhalb der Geräteeinbauten sind aus Schwarzblech. Eine Küche in perfekter Vollendung, die selbst den „Großen Gatsby“ von der Tanzfläche in die Küche gelockt hätte.

