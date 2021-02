Am 13. April 2021 startet mit ZÄHL DAZU die größte Studie, die es innerhalb der deutschen Veranstaltungswirtschaft je gab. Begleitet wird die branchenweite Befragung ab dem 01. März von einer umfangreichen Crowdfundingkampagne zur Finanzierung des Vorhabens. Initiator ist die Interessengemeinschaft Veranstaltungswirtschaft e.V., die mit wissenschaftlicher Begleitung durch die Technische Universität Chemnitz, die Zahlen erhebt, aufbereitet und im Anschluss veröffentlicht. Die Ergebnisse dienen einerseits als Grundlage für weitere politische Verhandlungen und anderseits erlauben sie die Entwicklung von zukunftsweisenden Strategien des gesamten Wirtschaftszweiges, national und innerhalb der Europäischen Union. Der EVVC Europäischer Verband der Veranstaltungs-Centren e.V. ist als Gründungmitglied der IGVW Mitinitiator der Studie.



Obwohl bereits zahlreiche Hilfsprogramme der Regierung laufen, sind die Akteur*innen der Veranstaltungsbranche nach wie vor in ihrer Existenz bedroht. Viele der staatlichen Unterstützungsleistungen müssen mindestens noch bis zum Ende des Jahres verlängert werden, sehr wahrscheinlich sogar bis in das Jahr 2022 hinein. Gerade die Veranstaltungswirtschaft wird als eine der letzten Branchen ihre Tätigkeit wieder aufnehmen. Die Verbände müssen diese Programme in ihren Details im Dialog mit der Politik verbessern. Dafür sind wirtschaftliche Zahlen zur Veranstaltungswirtschaft essentiell. Das gilt für die Länder- wie für die Bundesebene.



Mit aussagekräftigen Ergebnissen werden Förderprogramme in Bezug auf den finanziellen Rahmen und entsprechenden Zielsetzungen branchengerecht gestaltet. Eine umfangreiche Studie macht den bisher in einer wissenschaftlich validierten Außendarstellung unterrepräsentierten Wirtschaftszweig nicht nur aktuell aussagefähig, sondern auch in Zukunft zu einem ernstzunehmenden Verhandlungspartner



Die IGVW ist ein Zusammenschluss von Verbänden mit der gemeinsamen Aufgabe das Fundament für die Zukunft aller Agierenden der Branche zu legen. Die grundsätzlichen Säulen dabei sind Bildung, Standards, Research und Kooperation. Bereits im Juni 2020 hat die IGVW beim R.I.F.E.L. e.V. die Metastudie über „Die Gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Veranstaltungswirtschaft“ in Auftrag gegeben und damit eine erste, zahlenbasierte Grundlage für die Verhandlungen auf politischer Ebene der letzten Monate geschaffen.



ZÄHL DAZU ist der angekündigte und notwendige nächste Schritt und damit das Investment der Branche in den Neustart. Eine Studie, die die heterogene Veranstaltungswirtschaft vergleichbar macht - untereinander, gegenüber anderen Wirtschaftszweigen und im internationalen Vergleich.



www.zähl-dazu.de

