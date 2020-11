EVG-Vize Martin Burkert ist neuer Vorsitzender der Allianz pro Schiene. Die Mitgliederversammlung des gemeinnützigen Verkehrsbündnisses hatte am Donnerstag seine neue Führung bestimmt.



„Für den Schienensektor kommt es weniger als ein Jahr vor der Bundestagswahl mehr denn je darauf an, gegenüber der Politik geschlossen aufzutreten“, sagte Burkert nach der Wahl. Die Schiene sei das Rückgrat einer klimagerechten Politik und brauche Vorfahrt im Wettbewerb mit anderen Verkehrsträgern, betonte Burkert. „Ich freue mich daher sehr auf meine Arbeit in der Allianz pro Schiene, die wie keine zweite Institution für die Bündelung der politischen Kräfte im Schienensektor steht.“



Die Allianz pro Schiene ist ein Verkehrsbündnis aus 24 Non-Profit-Verbänden und über 150 Unternehmen aus der gesamten Eisenbahnbranche. Das Ziel ist die Förderung und Verbesserung des Schienenverkehrs in Deutschland.

