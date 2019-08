Pressemitteilung BoxID: 763090 (EVENTSTIFTER GmbH)

Kreissparkasse Ludwigsburg music open 2020 - Mit Sarah Connor steht der erste Act für die 10. Jubiläumsausgabe

Fünf Konzerte, 21 Bands, 28 Stunden Veranstaltung und 25.000 Besucher – das ist die Bilanz der diesjährigen KSK music open. Die Fanherzen höher schlagen lies Michael Patrick Kelly am 25.07. und läutete damit die 9. Ausgabe der Konzertreihe ein. Für ordentlich Party-Stimmung sorgten am 27.07. Blümchen, Snap!, 2 Unlimited und viele weitere Stars der 90er. Am darauffolgenden Samstag wurde trotz Regen zu Käptn Peng & Die Tentakel von Delphi, Von Wegen Lisbeth, Mighty Oaks und Das Lumpenpack gefeiert – bestes Festival-Wetter eben. Ruhigere Töne wurden beim ersten bestuhlten Konzert mit Gregory Porter am 30.07. angeschlagen. Einen gebührenden Abschluss lieferte Sir Tom Jones nur einen Tag später und sorgte mit seinem Auftritt für Standing Ovations.



Doch bereits jetzt steht die 10. Ausgabe der KSK music open in den Startlöchern und lädt auch dann wieder nationale und internationale Top-Acts in die wohl schönste Open-Air-Location Baden-Württembergs ein. Der Einladung gefolgt ist Sarah Connor, die am Samstag, 8. August 2020 mit ihrer HERZ KRAFT WERKE Sommertour im Schlosshof Halt einlegt.



Seit sie sich 2015 erstmals an Musik in ihrer „Muttersprache“ traute, hat sie nicht mehr zurückgeschaut. „Es war eine Herausforderung und die größte Befreiung. Meine Geschichten, Ideen, Sorgen und Ängste flossen in meine Lieder. Keiner - und ich zu allerletzt - hätte erwartet, dass es später so viele Menschen berühren würde.“, so die Vollblutmusikerin. Ihr zweites deutschsprachiges Album „HERZ KRAFT WERKE“ und die zugehörige Tour knüpfen an den Erfolg an und garantieren am 08.08.2020 viele emotionale, elektrisierende und berührende Momente bei ihren Fans.



Isabel Kurz, Pressesprecherin der Kreissparkasse Ludwigsburg, freut sich sehr, dass der Auftakt der in 2020 nun bereits zum 10. Mal stattfindenden Kreissparkasse musicOpen, so gelungen ist:“ Mit Sarah Connor ist es Eventstifter erneut gelungen, eine Künstlerin von Weltformat zu verpflichten. Und unsere Kunden können sich schon heute freuen, da wir getreu unserem Leistungsversprechen wieder attraktive Kartensonderpreise für unsere Privatgirokunden für unsere Jubiläumskonzertreihe im kommenden Jahr anbieten können“.



Tickets sind ab dem 14.08.19 im exklusiven CTS Eventim Pre-Sale erhältlich. Ab 16.08.19 auch an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder online bei Easy Ticket und Reservix erhältlich.



Privatgirokontokunden der Kreissparkasse Ludwigsburg können wie immer von einer Vergünstigung profitieren. Die rabattierten Karten sind online bestellbar unter www.ticket.eventstifter.de



Aktuelle Infos zu den KSK music open gibt es auf unserer Homepage: www.ksk-music-open.de oder auf Facebook unter www.facebook.com/kskmusicopen





Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (