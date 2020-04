Pressemitteilung BoxID: 797222 (EVENTSTIFTER GmbH)

Kreissparkasse Ludwigsburg music open 2020 - Konzerte werden auf 2021 verschoben

Zum Jubiläum sollten es die größten KSK music open werden, die es jemals gab – doch nun müssen auch wir uns der aktuellen Lage beugen und die Saison 2020 aussetzen, die Gesundheit aller Beteiligten geht vor!



Laut der neuen Verordnung der Bundesregierung werden alle Großveranstaltungen bis mindestens einschließlich 31.08.2020 untersagt. Hiervon sind somit auch die KSK music open betroffen. Jedoch möchten wir weiterhin an unserem großartigen Line-up festhalten und arbeiten daher mit Hochdruck an Nachholterminen für das kommende Jahr. Die ersten Konzerte stehen nun bereits fest:



• Revolverheld, Samstag 01.08.2020 - verschoben auf Samstag 07.08.2021

• Lionel Richie, Dienstag 04.08.2020 - verschoben auf Dienstag 03.08.2021

• Avantasia, Donnerstag 06.08.2020 - verschoben auf Donnerstag 05.08.2021

• Sarah Connor, Samstag 08.08.2020 - verschoben auf Sonntag 08.08.2021



Alle gekauften Tickets behalten für die neuen Termine ihre Gültigkeit. Ebenso bleiben Einlass und Beginn wie auf der Karte kommuniziert bestehen.



Für die weiteren Konzerte werden derzeit noch Ersatztermine gesucht und ebenfalls in den nächsten Tagen bekanntgegeben. Daher bedanken wir uns schon jetzt für die Geduld, das Verständnis und die zahlreiche Unterstützung unserer Besucher!



Alle neuen Termine und weiteren Informationen gibt es ab sofort auch auf unserer Homepage www.ksk-music-open.de und unseren Social Media Kanälen www.facebook.com/kskmusicopen/ und www.instagram.com/ksk_musicopen/ nachzulesen.



Veranstalter: Eventstifter GmbH Ludwigsburg

