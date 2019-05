Pressemitteilung BoxID: 752909 (EVENTSTIFTER GmbH)

Das Circus Spektakel Ludwigsburg geht 2020 in eine neue Runde!

Neues Programm - Neue Wunder

Dieses Jahr feierte das Circus Spektakel in MHP Arena Ludwigsburg Premiere und beeindruckte mit einem Programm der Spitzenklasse. Anfang 2020 geht das Spektakel in eine neue Runde und überzeugt auch hier mit Meisterakrobaten aus Fernost.



Erneut gestaltet der Chinesische Nationalcircus die Show, jedoch mit einem neuen Programm, das voller Faszination und Höhepunkte steckt. Mit farbenfrohen Kostümen und Fabelwesen sorgen die Spitzenakrobaten für zauberhafte Stimmung und laden ein auf eine Reise durch das geheimnisvolle Reich der Mitte. Vom 3. – 5. Januar 2020 können sich die Besucher in insgesamt fünf Vorstellungen verzaubern lassen. Tickets gibt es ab sofort im Vorverkauf an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder online unter www.ticket.eventstifter.de, www.eventim.de, www.easyticket.de und www.reservix.de.



Das preisgekrönte Ensemble von 45 Meisterakrobaten kommt direkt aus Hangzhou, der Hauptstadt der Provinz Zhejiang. Aus dieser beschaulichen 10 Millionen-Metropole am sagenumwobenen „West Lake“ kommt dieses Mal eine Show, welche sich mit den bekanntesten Protagonisten und Geschichten der Chinesischen Mythologie künstlerisch auseinandersetzt. Dargestellt wird diese Collage historischer Episoden durch die verschiedensten Sparten der traditionellen chinesischen Akrobatik, die immerhin auf eine Geschichte von über 2.000 Jahren zurückblicken kann.



Fliegende Diabolos, eine spitzentanzenden Balletttänzerin auf dem Kopf des Untermanns, Handstände auf hochgestapelten Stuhltürmen, Reifenspringer, Fußjonglagen von chinesischen Schirmen und die Kunst des Verbiegens zeigen dem begeisterten Zuschauer die gelebte Einheit von Körper, Geist und Seele. Chinas spirituelle Säulen wie der Taoismus, der Konfuzianismus und auch der Buddhismus sind die mentalen Paten der zweistündigen Show, die Einblicke in ein exotisches, faszinierendes und uns völlig unbekanntes Reich der Mitte bietet. Mit absoluter Sicherheit präsentiert sich hier dem Zuschauer eines der wohl farbenprächtigsten und spektakulärsten Artistikprogramme der Gegenwart und nimmt ihn mit auf eine virtuelle Reise in das alte China von Kaisern & Konkubinen.



Die unglaublichen Leistungen die auf der Bühne gezeigt werden, gleichen eher einem Wunder oder einer Erscheinung als einem von Menschen vollbrachten Werk. Ihren Ursprung finden die akrobatischen Höchstleistungen in der Spiritualität Chinas, der Welt des Krieges und der Soldaten sowie in der Tradition des chinesischen Teehauses. In alle diesen Bereichen ist und war die Akrobatik seit jeher ein grundlegender Bestandteil.



Der Chinesische Nationalcircus vermittelt nun schon seit drei Jahrzehnten Einblicke in eine fremde, geheimnisvolle Kultur und macht diese alte Kunst einem breiten Publikum zugänglich.



Die Akrobaten genießen international einen guten Ruf und gehören sicherlich zu den besten Ihrer Zunft weltweit, nicht allein aufgrund ihrer völligen Identifikation mit dem was sie tun. Außergewöhnlich, virtuos und technisch brillant sind die Artisten, die sich ein Mitglied des Chinesischen Nationalcircus nennen dürfen.



Atemberaubende Kunststücke, nur mit dem Körper und den Zuschauern bekannten Alltagsrequisiten wie Vasen und Stühle werden von – zumindest dem Anschein nach – normalen Menschen dargeboten und hinterlassen so reines Staunen. Lassen Sie sich entführen auf eine geheimnisvolle Reise durch das historische China...



Vorstellungen: 3. – 5. Januar 2020. Freitag: 19:30 Uhr, Samstag: 14:30 Uhr & 19:30 Uhr, Sonntag: 11:00 Uhr & 15:30 Uhr

Adresse: MHP Arena Ludwigsburg, Schwieberdinger Str. 30, 71636 Ludwigsburg

