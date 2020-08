Pressemitteilung BoxID: 812363 (Evangelische Kirche in Deutschland (EKD))

Neue Gesichter bei yeet

Zwölf Sinnfluencer:innen schließen sich dem evangelischen Contentnetzwerk an

.

yeet hat Zuwachs bekommen! Im Laufe des Sommers sind zwölf weitere Sinnfluencer:innen zum evangelischen Contentnetzwerk dazugestoßen. Insgesamt präsentieren sich jetzt 18 unterschiedliche Formate auf yeet.de.



Der methodistische Pfarrer, der christliche Botschaften in Netflix-Serien findet, die Vikarin, die ökumenische Internetbischöfe kürt, die Religionspädagogin, die sich mit Alltagsrassismus auseinan-dersetzt, oder die Evangelische Jugend, die ihre eigene Late-Night-Show produziert: Die Formate der neuen yeet-Sinnfluencer:innen auf YouTube und Instagram sind so bunt und vielfältig wie die evangelische Kirche. Was sie eint und bei yeet zusammenbringt, ist die Freude, ihren christlichen Glauben in den sozialen Netzwerken sichtbar und hörbar zu machen, und der Spaß an Diskussionen, Aktionen, Vernetzung und Gebet in der digitalen Kirche.



Im evangelischen Contentnetzwerk yeet können sich die Sinnfluencer:innen weiterentwickeln und untereinander vernetzen. Das yeet-Team unterstützt sie in den Sozialen Medien durch Formatent-wicklung, redaktionelle Begleitung und Beratung, Technik, Analyse und Marketing.



yeet freut sich und heißt folgende Sinnfluencer:innen herzlich willkommen:



• Aaron Albert - Die Late-Night-Show auf dem YouTube-Kanal des Mediendienstes der Evangelischen Jugend Bramsche: https://www.youtube.com/channel/UCI1kOsx-Cyp7Dik1k7ITVnQ

• Julia Schnizlein, evangelische Pfarrerin in der Wiener Diaspora mit ihrem Instagram-Profil @juliandthechurch: https://www.instagram.com/juliandthechurch/

• den methodistischen Pfarrer Damian Carruthers mit dem Format „cruciflix“ auf seinem YouTube-Kanal „Pastor DC“: https://www.youtube.com/channel/UCLqY1kHGkd_ZQ0-PzbnzYIQ

• Religionspädagogin und Vikarin Maike Schöfer mit ihrem Instagram-Profil @Ja.und.amen und

Ausflügen zu TikTok:

https://www.instagram.com/ja.und.amen/

• Pfarrer Nico Ballmann aus Köln, der auf Instagram als @einschpunk unterwegs ist:

https://www.instagram.com/einschpunk/

• Religionspädagogin Sarah Vecera, Referentin bei der Vereinten Evangelischen Mission (VEM),

und ihr Instagram-Profil @moyo_me:

https://www.instagram.com/moyo.me/

• Theologiestudent Julius Radtke mit seinem Instagram-Profil @JuliusausmNorden:

https://www.instagram.com/juliusausmnorden/

• Miriam Hackländer, Theologiestudentin in Bonn und auf Instagram

@zwischen_himmel_und_hoelle unterwegs:

https://www.instagram.com/zwischen_himmel_und_hoelle/

• Alex Brandl, Vikar in München, mit seinem Instagram-Profil @alpha_und_oh_mega:

https://www.instagram.com/alpha_und_oh_mega/?hl=de

• nia wortmusik, ein Netzwerk für Künstler:innen in Poetry-Slam und Musik:

https://www.instagram.com/nia_wortmusik/

https://www.youtube.com/channel/UCKxPGiFqu7v7SZcx9LLBGBQ

• die Religionspädagoginnen Jule Grote und Elske Gödeke, die im Podcast „Flüsterfragen“

Fragen von Jugendlichen beantworten:

https://www.instagram.com/fluesterfragen/



Weitere Infos unter www.yeet.de



Das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik in Frankfurt am Main (GEP) ist mit seinen angeschlossenen Unternehmen die zentrale Medieneinrichtung der Evangelischen Kirche in Deutschland EKD), der evangelischen Landeskirchen, der Diakonie sowie der Vereinigung evangelischer Freikirchen und trägt unter anderem die Zentralredaktion des Evangelischen Pressedienstes (epd), das Onlineportal evangelisch.de, das Monatsmagazin chrismon, die Rundfunkarbeit der EKD und die Fastenaktion „7 Wochen Ohne“.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (