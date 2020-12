Vom 11. bis 15. Januar 2021 findet die 74. ordentliche Tagung der Landessynode statt. Das oberste Leitungsgremium der Evangelischen Kirche im Rheinland tagt erstmals in seiner Geschichte als Videokonferenz. Und so gibt es erstmals die Synodenunterlagen auch für Medienvertreterinnen und -vertreter ausschließlich in digitaler Form.



Die Beratungsvorlagen, auf die in der Pressekonferenz am morgigen Donnerstag, 17. Dezember 2020, zur Vorschau auf die Landessynode (vgl. Pressemitteilung Nr. 145 vom 7. Dezember) ggf. eingegangen wird, stehen auf der Seite www.ekir.de/landessynode zur Verfügung. Dort gibt es auch weitere Informationen rund um die Landessynode, die unter anderem einen neuen oder eine neue Präses in der Nachfolge von Manfred Rekowski wählt. Dieser tritt im Frühjahr 2021 in den Ruhestand.

