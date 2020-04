Pressemitteilung BoxID: 794297 (Diakoneo Diak Schwäbisch Hall gGmbH)

Ostergrußpostkarten am Diak Klinikum

Ab Karfreitag bis Ostermontag hängen auf dem Diak-Gelände in Schwäbisch Hall vor der Auferstehungskirche Oster-Grußpostkarten.



Da aufgrund der Coronapandemie derzeit keine Gottesdienste und Andachten stattfinden können, hat sich Pfarrerin und Klinikseelsorgerin Bärbel Koch-Baisch zusammen mit Ihren Kollegen eine Lösung einfallen lassen.



Um dennoch die Botschaft der Auferstehung Christi unter die Menschen zu bringen, kann jeder der möchte, dort eine Postkarte mit nach Hause nehmen. Wer mag, kann auch gerne im Gegenzug Grüße, Wünsche oder selbstgemalte Bilder hängen.



Bei Grüßen und Wünschen an Freunde oder Bekannte bitte den Namen des Patienten auf der Nachricht hinterlassen, damit sie zugestellt werden können. Alle eingegangenen Botschaften werden am Dienstag nach Ostern abgehängt, abfotografiert und den Adressaten in digitaler Form zugestellt.

