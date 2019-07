Pressemitteilung BoxID: 760243 (Evang. Diakoniewerk Schwäbisch Hall e.V.)

Dreifachsieger Jürgen Schmidt auf Platz 2 - Towerrunning Germany dominant

Der Benefiztreppenlauf zu Gunsten des Herz-Kreislauf-Zentrums am Diak Klinikum sorgte in diesem Jahr für einen neuen Teilnehmerrekord. Mehr als 200 Läuferinnen und Läufer beteiligten sich beim Einzelwettbewerb über 394 Stufen. Erstmalig war es 2019 auch möglich, als Staffel anzutreten.



Auf einer leicht abgeänderten Route mussten in diesem Jahr die Läuferinnen und Läufer über das Robert-Dürr-Haus, hoch über den neuen Verbindungssteg ins Hochhaus. Insgesamt 17 Stockwerke mussten überwunden werden. Die einzige zu laufende Flachstrecke, zwischen Robert-Dürr-Haus und Hochhaus, qualifiziert den Schwäbisch Haller Benefizlauf als Strecke für die bundesweite Towerrunning Germany Cupserie. Unter den über 200 Teilnehmern waren auch zahlreiche Profis, die hier wertvolle Punkte für die Gesamtwertung sammeln konnten. So wie Lars Migge, der den diesjährigen Lauf für sich entscheiden konnte und den Vorjahressieger Jürgen Schmidt nur um wenige hundertstel Sekunden hinter sich ließ. Die Feuerwehr und die Polizei Schwäbisch Hall beteiligten sich ebenfalls beim Lauf, liefen aber in ihrer Berufskleidung und hatten damit noch einiges an Gewicht mehr die Treppen hoch ins Ziel zu stemmen.



Bei den Frauen gewann Vorjahressiegerin Sarah Klenk vom Herzkatheterlabor des Diak Klinikums. Sie hatte sich bereits mit der Startnummer 1 ins Rennen gebracht und konnte in 2:54 Uhr einen ungefährdeten Sieg erlaufen.



Unterstützt wurde der vierte Benefiztreppenlauf von lokalen und regionalen Firmen



Hier die Ergebnisse im Einzelnen:



Gesamtwertung Frauen:





Platz Sarah Klenk , Diak- Runners Schwäbisch Hall Zeit: 2:54 min.

Platz Anna Lena Böckel ,Towerrunning Germany 3:07 min.

Platz Tina Büchele, Pavillon Therapiezentrum Vellberg 3:12 min.





Gesamtwertung Männer:





Platz Lars Migge, Towerrunning Germany Zeit : 2:30 min.

Platz Jürgen Schmidt, Circus Compostelli 2:30 min.

Platz Holger Rudolf , Team Actic Fitness 2:31 min.





Jugend weiblich (unter 14 Jahre):





Platz Lene Mittnacht

Platz Julia Dikic

Platz Aline Faller





Jugend männlich:





Platz Luca Neumeister

Platz Jonas Engel

Platz Barouch Enk





Staffelwettbewerb:





Platz Towerrunning Germany

Platz "Die Schollis"

Platz "Die Flitzer"



