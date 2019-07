Pressemitteilung BoxID: 758849 (Euvia Travel GmbH sonnenklar.TV)

Harry Wijnvoord: Küsse und Schüsse zum 70. Geburtstag

Heiße Geburtstagsparty im Western-Saloon: Mit Freundin, Familie und Fans lässt die Moderationslegende am Samstag, 20. Juli, ab 19 Uhr die Korken knallen. Sonnenklar.TV überträgt das Event, bei dem Musikstars wie Nicole und Roberto Blanco auftreten, live.



Er reitet, kocht und singt: Harry Wijnvoord zeigt seine vielen Facetten auf einer großen Geburtstagsfeier, die der Reisesender sonnenklar.TV für ihn ausrichtet und auch live im Fernsehen überträgt. Das Event findet im stilechten Saloon einer Westernstadt statt, die im Erlebnispark Schloss Thurn in Heroldsbach bei Forchheim angesiedelt ist. Dabei lässt es sich der vor kurzem 70 Jahre alt gewordene Tausendsassa nicht nehmen, im Cowboykostüm hoch zu Ross einzureiten, um seine Fans, Freunde und prominente Gäste zu begrüßen. Mit dabei ist Harry Wijnvoords Freundin Iris Dahlke, mit der er kürzlich seinen ersten Liebesurlaub in Gambia verbrachte, sowie seine drei Geschwister und andere Familienmitglieder.



Show-Produzent Holm Dressler, der früher für „Wetten dass…?“ und zuletzt für die sonnenklar.TV-Gala „Goldene Sonne 2019“ verantwortlich zeichnete, übernimmt die künstlerische Leitung der vierstündigen Sommersause, die er als „wilden Mix aus Ratespiel, Talk und Musik mit fulminantem Feuershow-Finale“ beschreibt. „Es geht aber auch darum, einer Moderationslegende Tribut zu zollen, und dabei große TV-Momente und kleine private Anekdoten zu beleuchten“, sagt Dressler. Zu Wort kommen dabei langjährige Weggefährten, Freunde und Familienmitglieder, während sonnenklar.TV-Gäste sich bei einem „Glücksrad“-Spiel darin messen können, wer am meisten über Harry Wijnvoord weiß.



Neben Roberto Blanco, der bei der legendären Josephine Baker in seine erste Gesangs-„Lehre“ ging, zählen auch die britische Pop-Ikone Chris Andrews und die ehemalige Grand-Prix-Gewinnerin Nicole zu den Haupt-Acts im Erlebnispark. Als Highlight der Show trägt die Schlagersängerin gemeinsam mit dem „Geburtstagskind“ Harry Wijnvoord ihren Welthit „Ein bisschen Frieden“ vor, unterlegt vom Sound der sonnnenklar.TV Band „Woidrocker“. Auch wird Wijnvoord, der in den 90er-Jahren ein eigenes Bistro bei Nürnberg betrieb, gemeinsam mit TV-Starkoch Holger Stromberg, ein Gericht zubereiten.



Durch die Live-Show, die von DOGSTYLER® präsentiert wird, führen die beliebten sonnenklar.TV-Moderatoren Stephanie Frohmann und Ulli Potofski.

Mehr Infos dazu auf: www.sonnenklar.tv/harry

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (