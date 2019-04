Pressemitteilung BoxID: 748647 (Euvia Travel GmbH sonnenklar.TV)

"Goldene Sonne 2019": Freche Schnauze für Oliver Kalkofe

Der Comedy-Star erhält am Samstag, 27. April 2019, die „Goldene Sonne“, überreicht von Kult-Handpuppe Karlchen, berüchtigt für respektlose Sprüche. Sonnenklar.TV überträgt die Gala live aus dem niederrheinischen Kalkar.



Oliver Kalkofe gilt als Meister der scharfen Worte und feiert sein 25-jähriges Sendejubiläum von „Kalkofes Mattscheibe“, dem der Sender Tele 5 mit einem 25-stündigen Show-Marathon inklusive „Neues vom Wixxer“-Einstimmung am 18. April, 2019, 20.15 Uhr sowie großer Geburtstagsgala am 19. April, 20.15 Uhr, huldigt. In der langlebigen Satire-Sendung parodiert der Comedian ungefilterten Irrsinn, gefährliches Gedankengut und belanglosen Bullshit. Gut eine Woche später, am Samstag, den 27. April 2019, ab 19.30 Uhr, ist dann der Medienterminator live bei sonnenklar.TV an Bord.



Zu Gast im Wunderland Kalkar am Niederrhein, steht aber nicht Austeilen auf dem Programm, sondern „Einstecken“: Denn Kalkofe nimmt von sonnenklar.TV die „Goldene Sonne“ auf einer großen Gala als bester Comedian entgegen. Und die berühmteste TV-Klappmaulfigur Deutschlands Karlchen wird mit seinem frechen Mundwerk und gemeinsam mit „Ziehvater“ Björn-Hergen Schimpf die Laudatio halten. „Als blasser dicker Junge freue ich mich über die ‚Goldene Sonne‘ natürlich ganz besonders, ich komme ja kaum raus und so kann ich sie von jetzt an immer in meinem Büro strahlen lassen!“, zeigt sich Preisträger Kalkofe begeistert und fügt hinzu: „Ich hoffe nur, es kommt zu keiner Sonnenfinsternis auf sonnenklar.tv, schließlich sind dort ja auch einige meiner bisherigen ‚Opfer‘ im Publikum. Aber dass ich den Preis von der rotzfrechen Plapperpuppe Karlchen überreicht bekomme, finde ich schon mehr als passend!“



Show-Regisseur und „Goldene Sonne“-Juror Holm Dressler sagt: „Oliver Kalkofe ist einer der scharfzüngigsten Mediensatiriker, seine ‚Mattscheibe‘ hat auch nach 25 Jahren keinen Kalk angesetzt, ist immer hochaktuell. Folgerichtig feiern wir sein Jubiläum auch in Kalkar und freuen uns, Oliver Kalkofe als besten Comedian im steten Einsatz für Qualitätsfernsehen zu ehren.“



Die „Goldene Sonne“ 2019 wird am Samstag, 27. April 2019, ab 19.30 Uhr im Wunderland Kalkar am Niederrhein an Persönlichkeiten der Tourismus- und Medienbranche verliehen und live auf sonnenklar.TV übertragen. Journalisten sind herzlich zu dem Event eingeladen und können sich per Email an presse@sonnenklar.TV akkreditieren. Alle Informationen zur „Goldene Sonne 2019“ sowie ein Interview mit Preisträger Oliver Kalkofe gibt es auf www.sonnenklar.tv/goldenesonne/kalkofe

