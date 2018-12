Ab sofort sonnenklar.TV bundesweit in jedem Haus

19.12.18

sonnenklar.TV läuft seit kurzem unverschlüsselt im Vodafone Kabelnetz. Damit können alle deutschen Haushalte Europas größten Reisesender sehen – im nächsten Jahr auch schrittweise in HD.



Vor wenigen Wochen hat Vodafone sonnenklar.TV unverschlüsselt ins deutsche Kabelnetz eingespeist, sodass fortan alle 38,7 Millionen Fernsehhaushalte mit den Angeboten des Reisesenders gefüttert werden. Damit erzielt der Reisesender maximale Reichweite. „Im Netz von Kabel Deutschland haben uns viele Zuschauer bislang nur verschlüsselt empfangen. Das war vielen unverständlich. Nach der Fusionierung von Kabel Deutschland mit dem weltweit größten Mobilfunkunternehmen Vodafone können uns nun fünf Millionen mehr TV-Haushalte sehen, um in die weite Welt des Urlaubs abzutauchen“ erklärt sonnenklar.TV-Geschäftsführer Andreas Lambeck.

Das Beste jedoch: Ab Januar 2019 wird der Reiseshoppingsender beim Kabelnetzbetreiber kontinuierlich in HD ausgestrahlt, was bedeutet: gestochen scharfe Bilder von allen sonnenklar.TV-Urlaubsangeboten weltweit.



Das Programm von sonnenklar.TV ist täglich 24 Stunden über Kabel und Satellit zu empfangen, und im Internet unter www.sonnenklar.tv als Livestream abrufbar. Die Marke sonnenklar.TV hat einen bundesweiten Bekanntheitsgrad von 81 Prozent und über 1,3 Millionen Zuschauer täglich.

