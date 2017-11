TGIM - THANK GOD IT'S MATCHDAY! Stuttgart gegen Dortmund am Freitag live im Eurosport Player

- VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund am Freitag live ab 19:30 Uhr im Eurosport Player

- BVB-Boss Hans-Joachim Watzke ab 19:30 Uhr im Vorlauf zum Spiel im Studio zu Gast bei Experte Matthias Sammer und Jan Henkel

- Markus Weinzierl, Andreas Möller und Jonas Hummels zu Gast bei Wolfgang Nadvornik im #TGIM – DER kicker.tv TALK



Thank God it’s Matchday! Nach einer einwöchigen Länderspielpause rollt der Ball wieder in der Bundesliga – und damit auch im Eurosport Player und bei Eurosport 2 HD Xtra. Am 12. Spieltag stehen sich im Freitagabendspiel der VfB Stuttgart und Borussia Dortmund gegenüber. Die letzte Begegenung der beiden Teams liegt bereits über ein Jahr zurück, da Stuttgart erst seit dieser Saison wieder erstklassig spielt. Im direkten Duell zwischen beiden Mannschaften steht es unentschieden (41:41). Auch wenn Stuttgart das letzte Heimspiel gegen Dortmund deutlich mit 0:3 verloren hat, haben sie eine positive Heimbilanz gegen den BVB. Die Dortmunder stehen nach zuletzt eher durchwachsenen Ergebnissen stark unter Druck, um den Anschluß an die Tabellenspitze nicht zu verlieren.



#TGIM – Matchday Live mit Experte Matthias Sammer und Jan Henkel

Die große Live-Vorberichterstattung am Freitagabend zum Spiel VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund beginnt bereits 60 Minuten vor Anpfiff um 19:30 Uhr, wenn sich Eurosport Experte Matthias Sammer und Moderator Jan Henkel live aus der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart melden. Mit exklusiven Interviews, speziellen Beiträgen, aktuellen News und allen Informationen zum Spiel werden die Fußballfans auf die Partie eingestimmt. Der Geschäftsführer von Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke wird zu Gast im Studio bei Matthias Sammer und Jan Henkel sein und über die aktuellen Themen diskutieren. Anpfiff zum Live-Spiel ist um 20:30 Uhr mit Kommentator Marco Hagemann. Als Field-Reporter werden Birgit Nössing und Christian Ortlepp im Einsatz sein. Während der Halbzeitpause bietet Eurosport den Fans eine Halbzeitanalyse mit Sammer und Henkel, das Duo analysiert auch nach dem Spiel die Topszenen.



Neben dem Freitagabendspiel im Eurosport Player bietet Eurosport eine große Rahmenberichterstattung zur Bundesliga im Free-TV und auf den Digitalplattformen. Um 18:30 Uhr stimmt das #TGIM – Stream Team mit den Moderatoren Tobias Hlusiak und Max Zielke in der wöchentliche Webshow auf Eurosport.de und der Eurosport Facebook-Seite die Fans auf den Start ins Wochenende ein.



Im Anschluss ist um 19:00 Uhr die Sendung #TGIM – Sofa United bei Eurosport 1 im Free-TV zu sehen. Eurosport blickt dabei jedes Wochenende in das Heiligtum der Fußballfans – ihr Wohnzimmer – und beobachtet die Fans beim Fußballschauen. Ab 19:30 Uhr ist Moderator Wolfgang Nadvornik in der Show #TGIM – THANK GOD IT’S MATCHDAY im Free-TV mit seinen Gästen Markus Weinzierl, Andreas Möller und Jonas Hummels auf Sendung und blickt auf das Live-Spiel voraus. Nach dem Spiel analysiert die Runde zusammen mit kicker-Redakteur David Bernreuther in #TGIM – DER kicker.tv TALK die Partie. Im Rahmen der Bundesliga-Berichterstattung bei Eurosport wird #TGIM – DER kicker.tv TALK an jedem Bundesliga-Freitag stets um 22:45 Uhr live bei Eurosport 1 im Free-TV sowie parallel im Eurosport Player bei Eurosport 2 HD Xtra ausgestrahlt.



Die Bundesliga mit Experte Matthias Sammer live im Eurosport Player

Erstmals bietet Eurosport ab dieser Saison den Fußballfans im deutschsprachigen Raum exklusive Live-Übertragungen der Bundesliga. Insgesamt werden in den nächsten vier Jahren 40 Bundesliga-Spiele pro Saison plus Relegation und Supercup live im Eurosport Player und über die Eurosport Player App übertragen – darunter die Spiele am Freitagabend, die Topspiele am Sonntagnachmittag und am Montagabend. Meinungsstarker Experte der Eurosport-Berichterstattung ist Matthias Sammer, der zusammen mit Jan Henkel, die Bundesliga Live-Spiele analysiert. Zu sehen sind die Spiele im Eurosport Player auf dem neuen Sender Eurosport 2 HD Xtra. HD+ Kunden erhalten mit dem „Eurosport-Paket“ Zugang zu Eurosport 2 HD Xtra via Satellit, sowie auf allen weiteren Endgeräten über den Eurosport Player. Zudem ist der Eurosport Player ab sofort auch für Amazon Prime-Mitglieder via Amazon Channels verfügbar.

