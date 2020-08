Pressemitteilung BoxID: 812379 (EUROSPORT - A Discovery Brand)

Saisonauftakt der FLYERALARM Frauen-Bundesliga 2020/21 live im Free-TV bei Eurosport



Eröffnungsspiel VfL Wolfsburg – SGS Essen am Freitag (4. September) ab 19:15 Uhr live im Free-TV bei Eurosport 1

DFB terminiert Spieltage 3 bis 6 der neuen Saison 2020/21: Spannende Live-Spiele im Free-TV bei Eurosport 1





Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am heutigen Mittwoch die genauen Ansetzungen der Spieltage 3 bis 6 der neuen Saison 2020/21 in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga bekannt gegeben und somit auch die weiteren Partien, die live im Free-TV bei Eurosport 1 zu sehen sein werden, enthüllt. Fußballfans können sich auf folgende Duelle bei Eurosport freuen:



FC Bayern München – SC Freiburg – 3. Spieltag, Samstag (26. September) um 18:00 Uhr



TSG 1899 Hoffenheim – SV Werder Bremen – 4. Spieltag, Freitag (2. Oktober) um 19:15 Uhr



SV Werder Bremen – SV Meppen – 5. Spieltag, Mittwoch (14. Oktober) um 18:00 Uhr



MSV Duisburg – Turbine Potsdam – 6. Spieltag, Samstag (10. Oktober) um 18:00 Uhr



Los geht es bereits am 4. September um 19:15 Uhr mit der Live-Übertragung des Eröffnungsspiels im AOK Stadion zwischen VfL Wolfsburg und SGS Essen. Eurosport überträgt die Partie live im Free-TV bei Eurosport 1 mit Kommentator Markus Theil. Auch am 2. Spieltag ist Eurosport 1 bei der Partie Bayer 04 Leverkusen gegen MSV Duisburg ab 19:15 Uhr live auf Sendung. Die Partie kommentiert ebenfalls Markus Theil am Eurosport-Mikrofon.



Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und Eurosport haben im letzten Jahr eine langfristige Kooperation zur Ausstrahlung der FLYERALARM Frauen-Bundesliga über drei Spielzeiten (bis 2022) geschlossen. Eurosport war bereits in den Spielzeiten 2013/14, 2014/15 und 2015/16 Partner des DFB. Seit der Saison 2019/2020 ist Eurosport mit einer regemäßigen Live-Berichterstattung eine feste Anlaufstelle für alle Frauen-Fußball-Fans im Free-TV.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (