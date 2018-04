Michael Gregoritsch vom FC Augsburg über den HSV: "Zu hohe Ansprüche an sich selbst"

Vor dem Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg (morgen ab 19:30 Uhr live im Eurosport Player) äußert sich Michael Gregoritsch vom FC Augsburg im exklusiven Eurosport-Interview u.a. über den Hamburger SV, seine Schusskraft und seinen Trainer Manuel Baum.



Die besten Aussagen finden Sie im Folgenden und jetzt im Video auf eurosport.de



Michael Gregoritsch über ...



… den Hamburger SV:

„Wenn ich wüsste woran es liegt, hätte ich schon beim HSV versucht, es umzusetzen und dort schon die zweistellige Torquote zu erreichen. Das ist mir leider nicht gelungen, was natürlich verschiedene Gründe hatte. Beim HSV ist teilweise einfach der Wurm drin. Und das seit Jahren. Das ist eigentlich unerklärlich, weil es ein riesiger Verein ist. Es ist auch dort nur Fußball, aber irgendwie bekommen es nicht immer alle Spieler hin, die es dann woanders hinkriegen. Vielleicht ist es ein mentales Problem. Als ich beim HSV war, habe ich es eigentlich nicht gemerkt. Ich habe mich in der Stadt, im Verein, in der Mannschaft und mit den Fans sehr wohlgefühlt. Aber auf dem Platz ist es eben keine Wohlfühloase, da stehen elf andere gegenüber, die genauso gewinnen wollen, wie wir. Vielleicht hat der HSV in den letzten Jahren zu hohe Ansprüche an sich selbst gehabt. Grundsätzlich war es in den letzten fünf, sechs Jahren eine Mannschaft, die gegen den Abstieg gespielt hat. Wenn man dann in jede Saison mit der Erwartung reingeht, dass es in den Europacup geht, ist man natürlich schwer enttäuscht, wenn es wieder gegen den Abstieg geht. Vielleicht hätte man einfach ein bisschen kleinere Brötchen backen sollen und versuchen, sich zwei, drei Jahre kontinuierlich ins Mittelfeld zu bringen und dann wieder vorne anzugreifen.“



… die Kraft in seinen Beinen:

„Das war mit eine der ersten Sachen, die ich nach dem Gehen gemacht habe. Ich glaube ich habe geschossen, noch bevor ich gesprochen habe. Ich habe in der Wohnung und im Haus alles zerschossen, was es gibt. Es hat mir einfach immer Spaß gemacht, fest zu schießen. Irgendwann habe ich dann gemerkt, dass das auf dem Feld auch funktioniert. Mein Vater hat mir mal gesagt, 'wer nicht schießt, kann keine Tore schießen'.“



… seine Heimat Graz/Tal und Arnold Schwarzenegger:

„Wir sagen immer, dass ist das Kürbiskernöl-Doping, das ja nur in der Süd-Steiermark hergestellt wird. Vielleicht kommt die Kraft daher, aber zum Gouverneur fehlt mir noch ein bisschen was. Auf meiner Laufstrecke im Sommer und im Winter komme ich immer am Schwarzenegger-Museum vorbei und sehe seine Statue. Es ist sehr beeindruckend, dass er aus dem kleinen Ort Tal raus in die große Welt gegangen ist. Das ist schon etwas Besonderes. Ich habe ihn noch nicht persönlich getroffen, bin aber mal fast in seinen Konvoi reingerutscht. Als er nach Tal gekommen ist, war ich mit dem Fahrrad unterwegs und habe gemerkt, dass da sechs Limousinen mit Sirene vorbeikommen.“



… Coach Manuel Baum:

„Er ist unglaublich wichtig für mich. Manuel Baum ist der Trainer in der Bundesliga, der mir bis jetzt am meisten Vertrauen geschenkt hat. Er hat mich in der Stammelf gelassen, auch wenn ich mal in zwei, drei Spielen nicht so gut war. Wir haben ein besonderes Verhältnis zueinander. Wir verstehen uns blind. Ich bin sehr, sehr froh, dass er mein Trainer ist.“

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren