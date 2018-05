Eurosport wird offizieller Medienpartner in Europa für "Tennis World Tour"

Kurz vor Start der French Open 2018 in Paris/Roland Garros wird Eurosport der offizielle Medienpartner in Europa für das neue Sport-Videospiel „Tennis World Tour“. Das interaktive Videospiel, veröffentlicht von Bigben, wird ab dem 22. Mai für PlayStation 4 und Xbox One sowie ab dem 12. Juni für den PC und Nintendo Switch im Handel erhältlich sein. Bei „Tennis World Tour“ haben Spieler die Möglichkeit aus über 30 Stars der Tennisszene, u.a. Roger Federer, Caroline Wozniacki, Grigor Dimitrov und Garbiñe Muguruza zu wählen.



Die Partnerschaft beinhaltet, dass die Marke Eurosport innerhalb des Videospiels auf den Werbetafeln rund um die Tennisplätze zu sehen ist. Zudem wird Eurosport als offizieller Medienpartner auf allen Verpackungen von „Tennis World Tour“ abgedruckt sein.



Um die Markteinführung von „Tennis World Tour“ zu unterstützen wird Bigben während der French Open 2018 (27. Mai bis 10. Juni) eine TV-, Digital- und Social-Media-Werbekampagne auf den Eurosport-Plattformen und auf den lokalen Websites in fünf europäischen Schlüsselmärkten* schalten.



Jonathan Davies, Managing Director, Advertiser Partnerships, Eurosport und Discovery Channels bei Discovery Networks International: „Diese Partnerschaft unterstreicht unser Bestreben, innovative Kampagnen und Erlebnisse rund um eine der wichtigsten Sportarten bei Eurosport zu kreieren, die unseren Partnern helfen wird, ihre Zielgruppen zu erreichen. Eurosport ist die perfekte Plattform für Bigben, um „Tennis World Tour“ für begeisterte Tennisfans auf linearen und digitalen Plattformen in ganz Europa zu bewerben.“



„Als offizieller Medienpartner für das Videospiel in Europa wird Eurosport bei jungen Tennis- und Gaming-Fans eine bedeutende Markenpräsenz erhalten und unsere Position als führende Adresse für Tennis in Europa für ein neues, jüngeres Publikum wird weiter wachsen.“



Benoit Clerc, Head of Publishing, Bigben: „Wir sind sehr stolz darauf gemeinsam mit unserem Partner Eurosport „Tennis World Tour“ in den Markt einzuführen. Die 360-Grad-Kampagne, die von Eurosports Werbe- und Marketingteam abgestimmt wird, ist eine großartige Möglichkeit, mit Tennisfans in Kontakt zu treten und um die Spiel-Simulation, auf die die Fans seit Jahren gewartet haben, bekannt zu machen.“



*UK, Italien, Deutschland, Spanien und Frankreich.



About Bigben Interactive



Bigben is a major video game publisher, designer and distributor of mobile phone and gaming accessories as well as audio products. The group, recognised for its innovation and creativity, aspires to become a European leader in each of the sectors it is active in. www.bigben.fr

EUROSPORT - A Discovery Brand

Eurosport ist die führende Sportplattform in Europa und bietet Sporthighlights wie Tennis Grand Slams, die großen Radsport-Highlights, internationale Spitzenevents aus den olympischen Sommer- und Wintersportarten sowie Motorsport der Extraklasse. Als Teil von Discovery Communications bietet Eurosport so das umfangreichste Live-Sporterlebnis durch überzeugende Inhalte, technische Innovationen und spannendes Storytelling. Eurosport ist von 2018-2024 das "Home of the Olympics" in Europa und hat den Zuschauern bei PyeongChang 2018 über alle Plattformen, insbesondere über die Eurosport Digital-Kanäle, ein umfassendes Olympia-Erlebnis mit Rekordzahlen geboten. In Deutschland können Fußballfans seit der Saison 2017/2018 exklusive Live-Übertragungen der Bundesliga im Eurosport Player auf dem neuen Sender Eurosport 2 HD Xtra sehen - die Top-Spiele am Freitagabend, am Sonntagmittag und am Montagabend sowie die Relegation und den Supercup. Insgesamt erreicht Eurosport mit seinen TV-Sendern - darunter in Deutschland Free-TV-Sender Eurosport 1 und Pay-TV-Sender Eurosport 2 - 242 Mio. kumulierte Abonnenten in 75 Märkten in Europa, Asien-Pazifik, Afrika und dem Nahen Osten. Eurosport.com hat sich mit durchschnittlich 42 Mio. Unique User pro Monat als Sportportal Nr. 1 in Europa etabliert und bietet online und mobil gemeinsam mit der Eurosport App (verfügbar über iOs und Android) jederzeit und überall Zugang zu den Eurosport Bewegtbildinhalten. Eurosport Events ist spezialisiert auf die Organisation und Vermarktung von internationalen Weltklasse-Sportevents. Mehr Informationen unter corporate.eurosport.com

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren