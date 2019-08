Pressemitteilung BoxID: 764491 (EUROSPORT - A Discovery Brand)

Eurosport überträgt die International Swimming League

.

• Eurosport schließt exklusive Zwei-Jahres-Vereinbarung mit der neuen International Swimming League (ISL)

• Alle sieben Events sind bei Eurosport und im Eurosport Player zu sehen



Eurosport hat sich die Rechte an der International Swimming League (ISL) gesichert und wird den neuen Wettbewerb die nächsten beide Jahre übertragen. Somit haben die Eurosport-Zuschauer die Möglichkeit zahlreiche Topschwimmer im Vorfeld der Olympischen Spiele auf dem Weg nach Tokyo 2020 zu begleiten.



Die Sportfans können sich bei der ISL auf eine hochmoderne Produktion und einmalige Live-Show bei den Events freuen. Eurosport hat sich die exklusiven Rechte für die Live- und zeitversetzte Ausstrahlung in Europa und den Raum Asien-Pazifik (außer Australien) für die Jahre 2019 und 2020 gesichert. Die Vereinbarung umfasst Digitalrechte sowie weltweit exklusive Sublizenzierungs-Rechte (außer in Australien und in den USA).



Laurent Prud'homme, SVP Rights Acquisitions & Syndication bei Eurosport, sagt: "Die Vereinbarung mit der ISL ist für Eurosport von strategischer Bedeutung und stärkt unser Portfolio an Premium-Sportrechten. Zudem bauen wir unsere Berichterstattung über die olympischen Sportarten weiter aus und zeigen weltweit auf unseren Kanälen bereits im Vorfeld von Tokyo 2020 über 70% der olympischen Disziplinen. Die ISL schafft für die weltbesten Schwimmern eine Bühne, um sich auf höchstem Niveau zu messen. Wir freuen uns sehr, diesen neuen Wettbewerb ins Rampenlicht zu rücken und die Eventsv für Millionen von Fans auf der ganzen Welt auf unseren Plattformen zu präsentieren."



Konstantin Grigorishin, ISL Präsident, fügt hinzu: "Es ehrt uns, dass wir diese Partnerschaft mit einer der größten und bedeutendsten Plattformen für Sportfans weltweit geschlossen haben, mit Eurosport. Dank dieser Vereinbarung wird dieser brandneue Wettbewerb europaweit ausgestrahlt und die International Swimming League von dieser einzigartigen Verbreitung enorm profitieren."



In der Elite-Schwimmliga sind insgesamt acht Teams am Start – vier aus Europa und vier aus den USA. Jedes Team setzt sich gleichermaßen aus 12 Schwimmern und 12 Schwimmerin zusammen. Angeführt werden die Mannschaften von einigen der weltbesten Schwimmer wie Federica Pellegrini (Aqua Centurions), Katie Ledecky (DC Trident), Cate Campbell oder Adam Peaty (beide (London Roar). Aus Deutschland sind sieben Schwimmstars am Start: Philip Heintz, Franziska Hentke, Sarah Köhler (bei Aqua Centurions), Marco Koch, Reva Foos, Marius Kusch (alle New York Breakes) und Christian Diener (London Roar). Bei der ISL stehen im Oktober und November insgesamt sechs Vorkampf-Meetings an. Bei jedem Vorkampf treffen je vier Mannschaften aufeinander, um Punkte in der Gesamtwertung zu sammeln. Das große Finale findet am 20. und 21. Dezember in Las Vegas/USA statt.



Die Events der International Swimming League 2019:

Indianapolis, USA – 5.-6. Oktober

Neapel, Italien – 12.-13. Oktober

Lewisville, USA – 19.-20. Oktober

Budapest, Ungarn – 26.-27. Oktober

College Park, USA – 16.-17. November

London, Großbritannien – 23.-24. November

FINALE: Las Vegas, USA 20.-21. Dezember



Die Teams der International Swimming League 2019:



USA:

Los Angeles Current

Washington DC Trident

San Francisco Cali Condors

New York Breakers



EUROPA:

London Roar

Iron Swim

Energy Standard

Aqua Centurions



About the International Swimming League

ISL is introducing a new category in professional swimming: a Professional League for international Clubs/Franchises competitions running annually September through May in a spectacular and unique media friendly format, as well as ensuring continued fans engagement outside competitive season through various digital services. A major part of the best Worldwide swimmers will compete in 8 different franchises/clubs in Europe and North America. ISL on top of a perfect balance gender, a strict doping policy put in place high incentives for the athletes with a 50/50 revenues sharing. More informations are available on our website isl.global and on demand

