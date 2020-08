Pressemitteilung BoxID: 812763 (European Games Group AG)

Hero Zero: Saison der Wissenschaft

Das Browserspiel läutet eine neue Saison ein

Lasst die Experimente beginnen! Am 28. August 2020 startet das Entwicklerteam von Playata und der Spiele-Publisher GamesGroup eine neue Saison für die Superhelden des kostenlosen Browserspiels Hero Zero: Die Saison der Wissenschaft. Das Abenteuer ist vier Wochen verfügbar und endet am 24.09.2020 um 23:59 Uhr mit zahlreichen Belohnungen für die Spieler.



Über den Missions-Bereich in Hero Zero können die Superhelden auf das Saison-Feature zugreifen. Superhelden können durch das Erfüllen verschiedenster Aufgaben im Spiel Saison-Punkte sammeln und dadurch wertvolle Belohnungen freischalten. Die Saison läuft über einen Zeitraum von einem Monat und gewährt einen besonderen Effekt, der für alle Spieler in Kämpfen gegen andere Spieler aktiv ist. Je mehr Saison-Punkte ein Spieler gesammelt hat, desto stärker wird der Effekt für ihn. Mit einem Saison-Pass gibt es obendrauf coole Bonusbelohnungen.



Innerhalb der Saison der Wissenschaft gibt es Belohnungen wie beispielsweise den schleimigen, aber äußerst knuffigen Begleiter Gary, Teile des Heldensets der Wissenschaftler sowie extra Fähigkeitspunkte, Münzen und vieles mehr.



Durch folgende Aktionen im Spiel werden Punkte für die jeweilige Saison gesammelt:





Für Event-Aufgaben

Für Top 100 der Solo-HeroCon

Für Top 100 des Erfahrungsturniers

Für tägliche Zusatzbelohnungen durch Duelle

Für tägliche Zusatzbelohnungen durch Liga-Kämpfe

Für tägliche Zusatzbelohnungen durch Versteckkämpfe





Der Saison-Pass ist kostenfrei, jedoch besteht die Möglichkeit auf einen kostenpflichtigen Saison-Pass zuzugreifen. Dieser wurde mit Beginn dieser Saison von 9,99€ auf 4,99€ reduziert.



Über Hero Zero



In dem kostenlosen Browserspiel Hero Zero steigen Spieler zum absoluten Superhelden auf, bestreiten zahlreiche Missionen in unterschiedlichen Welten, trainieren ihren selbst erstellten Charakter und verbessern die jeweiligen Eigenschaften, um die Bösewichte schneller und geschickter aus der Welt zu schaffen. Jeder einzelne Charakter kann individuell geskillt werden – hierzu stehen Eigenschaften wie Kraft, Kondition, Intuition oder aber Grips zur Verfügung. Für Teamplayer steht ein Gildensystem bereit, um die Weltherrschaft im Team zu erkämpfen. Das humorvolle Browsergame Hero Zero freut sich seit seinem Launch im Januar 2012 über mehr als 30 Millionen registrierte User in Europa, Nordamerika, Südamerika und Asien – cross-platform spielbar über iOS, Android sowie PC und Facebook.



Hero Zero ist spielbar auf play.herozerogame.com und steht sowohl im AppStore als auch im Google PlayStore zum kostenlosen Download bereit.



Weitere Informationen und spannende Posts auf Facebook als auch auf Twitter.



Der Hero Zero Megastore ist unter diesem Link erreichbar.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (