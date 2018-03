Green Dinner von und mit Fernsehköchin Sarah Wiener am 17. März

Die bekannte Fernsehköchin und engagierte Vertreterin für eine alternative und regionale Landwirtschaft, Sarah Wiener, tischt am 17. März um 18:00 Uhr ein Green Dinner in der Mensa Rempartstraße auf. Das öffentliche Green Dinner findet im Rahmen des 7. Internationalen Umweltkonvents vom 15. bis 18. März statt, zu dem die Europäische Umweltstiftung in Kooperation mit der FWTM (Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG) die Preisträger/innen renommierter Umweltpreise aus aller Welt nach Freiburg einlädt. Das Leitthema in diesem Jahr: „Ecological Foodprint“.



Die Gäste erwartet ein 3-Gänge-Menü, kreiert von Sarah Wiener, köstlich ausgeführt von Mensa-Chefkoch Carsten Höting und seinem Team:



Winterwurzelsuppe

mit Thymian-Maronen

Pastinakenbrot

Rote Knödelchen zu Blattspinat und Pilzragout

Apfel-Rote-Bete-Salat

Creme aus Schafsjoghurt mit Birnen und Walnusskrokant



Im Ticketpreis vom 57 Euro inklusive sind Getränke, so unter anderem Weine vom ökologischen Weingut Andreas Dilger. Sarah Wiener gibt ein Dinner-Interview zusammen mit Hans-Albert Stechl, Gastro-Kolumnist und Kochbuchautor, und Virginia Sonntag-O’Brien, Kuratoriumsmitglied European Environment Foundation, zu aktuellen Food-Trends sowie nachhaltigem und regionalem Anbau. Die lokale Food-Community ist mit verschiedenen Infoständen anwesend und bietet, ebenso wie die Umweltpreisträger aus mehr als 35 Nationen, die Möglichkeit neue, interessante Kontakte zu knüpfen. Das Green Dinner wird unterstützt durch das ökologische Weingut Andreas Dilger und die Brauerei GANTER. Der Ort des Green Dinner, die Mensa Rempartstraße, eignet sich für die Veranstaltung besonders gut: Seit vielen Jahren sind die Mensen des Studierendenwerks Vorreiter bei der Verwendung von Lebensmitteln aus lokaler und regionaler Produktion.



Karten sind über www.reservix.de und an allen Reservix-Vorverkaufsstellen wie z.B. BZ-Kartenservice und Tourist-Information Freiburg erhältlich. Der Vorverkauf für das Green Dinner mit Sarah Wiener läuft bis zum 11. März 2018. Ein Ticket kostet 57 Euro (inklusive Getränke).



Green Dinner:

Termin: Samstag│17. März 2018│18:00 Uhr

Ort: Mensa Rempartstraße │Rempartstraße 18 │79098 Freiburg



Über den Internationalen Umweltkonvent Freiburg:



Seit 2012 organisiert die Europäische Umweltstiftung in Kooperation mit der FWTM (Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG) jährlich den Internationalen Umweltkonvent, die „International Convention of Environmental Laureates“, unter der Schirmherrschaft von Klaus Töpfer in Freiburg. Über 100 Umweltpreisträgerinnen und Umweltpreisträger aus mehr als 35 Nationen nehmen jährlich an dieser weltweit einzigartigen Veranstaltung teil. Neben den internen Programmpunkten gibt es auch mehrere öffentliche Veranstaltungsangebote. Der siebte Umweltkonvent findet vom 15. bis 18. März 2018 statt.

European Environment Foundation

Die im Jahr 2011 gegründete EEF will neue Impulse für die Umwelt- und Klimapolitik geben. Sie hat es sich zum Ziel gesetzt, Kommunikation und fachlichen Austausch zwischen Gesellschaft, Politik, Forschung und Wirtschaft weltweit und über alle Disziplinen hinweg zu fördern. Das Kuratorium der Stiftung bilden namhafte Persönlichkeiten aus dem Bereich Umwelt- und Klimaschutz:



Manuel Collares-Pereira

Amalio de Marichalar

Monika Griefahn

Rainer Grießhammer

Peter W. Heller

Sigrid Jannsen

Jeremy Leggett

Antonio Luque

Giovanna Melandri

Marcello Palazzi

Dieter Salomon

Virginia Sonntag-O’Brien

Simon Trace

Maritta R. von Bieberstein Koch-Weser

Ernst Ulrich von Weizsäcker

Paul Walker



Den Kuratoriumsvorsitz hat Eicke R. Weber inne. Gründer und Vorstände der Stiftung sind Bernd Dallmann und Rolf Hiller. Weitere Informationen unter www.european-environment-foundation.eu.

