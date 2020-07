Pressemitteilung BoxID: 805612 (European Energy Exchange AG)

EEX veröffentlicht den aktualisierten Auktionskalender 2020

Versteigerungen für den Innovationsfonds starten im Juli

Die European Energy Exchange (EEX) hat in Abstimmung mit der Europäischen Kommission, den EU-Mitgliedstaaten und den EWR EFTA-Staaten, die an der gemeinsamen Auktionsplattform (CAP2) teilnehmen sowie den zuständigen polnischen und deutschen Behörden den überarbeiteten Auktionskalender 2020 für die Versteigerung von EU Emissionsberechtigungen (EUA) veröffentlicht.



Die Europäische Kommission bestätigte das Datum für den Beginn der Auktionen für den Innovationsfonds (https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en). Ab dem 16. Juli 2020 wird die EEX daher zusätzlich bis Ende 2020 ein Volumen von 50.000.000 EUAs für den Innovations-fonds im Rahmen der europäischen CAP2-Auktionen versteigern.



Die EEX hat den Auktionskalender 2020 zudem für den Zeitraum von September bis Dezember 2020 gemäß der Auktionsverordnung mit Bezug auf die Marktstabilitätsreserve (MSR) angepasst. Die Anpassung erfolgt unter Berücksichtigung der im Mai 2020 veröffentlichten Gesamtmenge der im Umlauf befindlichen Emissionsberechtigungen (TNAC) für das Jahr 2019.



Durch die Anwendung der Marktstabilitätsreserve wird sich das Auktionsvolumen an der EEX im Zeitraum von September bis Dezember 2020 um 98.425.000 EUA reduzieren.



Das Clearing und die Abwicklung der Emissionsberechtigungen übernimmt die European Commodity Clearing (ECC).



Detaillierte Informationen veröffentlicht die EEX im Auktionskalender unter folgendem Link:

http://www.eex.com/de/handel/kalender.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (