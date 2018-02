EEX steigert Volumen am EUA-Terminmarkt und startet neue OTF-Produkte

Im Januar 2018 hat die European Energy Exchange (EEX) am Strom-Terminmarkt ein Volumen von 240,9 TWh (Januar 2017: 291,1 TWh) erzielt. Im Gesamtvolumen sind 140,3 TWh enthalten, die über Trade Registration an der EEX gehandelt und dem Clearing zugeführt wurden. Clearing und Abwicklung aller Börsengeschäfte erfolgte durch die European Commodity Clearing (ECC).



An den Märkten für Frankreich (23,8 TWh, +42 Prozent), Spanien (5,3 TWh, +30 Prozent) und Italien (46,6 TWh, +89 Prozent) konnte die EEX ihr Volumen im Januar gegenüber dem Vorjahr deutlich steigern. An den deutschen Märkten entfielen nahezu 80 Prozent des Volumes auf den Phelix-DE Future, den die EEX im April 2017 vor dem Hintergrund der Aufteilung der deutsch-österreichischen Preiszone startete und der sich seitdem zum Benchmark für Europa etabliert hat.



Im Januar überführte die EEX im Rahmen der Einführung von MiFID II erfolgreich ihre bestehenden Non-MTF Märkte in OTF-Märkte und bietet damit auch Handelsmöglichkeiten für Strom-Terminprodukte, die nicht als Finanzinstrumente im Sinne von MiFID II klassifiziert werden. Insgesamt wurde an den OTF-Märkten der EEX im Januar ein Volumen von 0,4 TWh gehandelt.



Emissionsrechte



Am Emissionsrechtemarkt der EEX stieg das Volumen im Januar um 37 Prozent auf 109,8 Mio. Tonnen CO2 (Januar 2017: 80,1 Mio. Tonnen CO2). Die Primärmarktauktionen trugen 66,5 Mio. Tonnen CO2 zum Gesamtvolumen bei. Insbesondere am EUA-Terminmarkt verzeichnete die EEX einen deutlichen Anstieg der Handelsvolumina. Diese stiegen gegenüber Vorjahr um 154 Prozent auf 40,3 Mio. Tonnen CO2 (Januar 2017: 15,9 Mio. Tonnen CO2).



Agrarprodukte



Im Monat Januar wurden insgesamt 2.990 Kontrakte im Segment Agrarprodukte gehandelt (Januar 2017: 3.982 Kontrakte). Der Terminmarkt für Milchprodukte erreichte ein Volumen von 1.682 Kontrakten (entspricht 8.410 Tonnen Warenäquivalent). Auf den Handel mit Veredelungskartoffeln entfielen 1.308 Kontrakte (entspricht 32.700 Tonnen Warenäquivalent).



Global Commodities



In den Futures auf Frachtraten, die an der EEX zur Trade Registration angeboten werden, hat sich das Volumen im Januar mit 3.910 Kontrakten gegenüber Vorjahr mehr als verdoppelt (Januar 2017: 1.930 Kontrakte).



Neue Teilnehmer



Im Januar hat die EEX die Mitgliedschaft von ED&F Man Capital Markets Limited, London um den Handel mit Agrarprodukten erweitert. Total Gas & Power Ltd., London wurde zusätzlich für den Frachtmarkt zugelassen. An den Märkten für Emissionsberechtigungen wurde am EUA-Spotmarkt Hartree Partners Power & Gas Company (UK) Ltd, London, am Terminmarkt BOHEMIA ENERGY Entity s.r.o., Prag sowie Edelweiss Energia S.p.A., Sarnico (Italien) an beiden Märkten zugelassen. Vertis Environmental Finance Ltd., Budapest wurde zusätzlich für die Teilnahme an den EUA-Primärmarktauktionen zugelassen.





European Energy Exchange AG

Die European Energy Exchange (EEX) ist die führende europäische Energiebörse. Sie entwickelt, betreibt und vernetzt sichere, liquide und transparente Märkte für Energie und energienahe Produkte. Als Teil der EEX Group, einer auf internationale Commodity-Märkte spezialisierten Unternehmensgruppe, bietet die EEX Kontrakte auf Strom, Emissionsberechtigungen und Kohle sowie Fracht- und Agrarprodukte an. Die EEX gehört zur Gruppe Deutsche Börse.

