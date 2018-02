EEX Group mit innovativen Lösungen für die Energie- und Commodity-Märkte im Hinblick auf Dekarbonisierung, Dezentralisierung und Digitalisierung

Die EEX Group hat heute auf der E-world energy & water in Essen ein Innovationsprogramm für die Energie- und Commoditymärkte der Zukunft vorgestellt. Vier Vorstandsmitglieder der Gruppe diskutierten im Rahmen der Presseveranstaltung wie die innovativen Projekte der EEX Group die Chancen und Risiken adressieren, die durch die zunehmende Bedeutung von Dekarbonisierung, Digitalisierung und Dezentralisierung entstehen.



„Als EEX Group verfolgen wir das Ziel, unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen für die Märkte der Zukunft zur Verfügung zu stellen. Unsere Innovationsreihe wird durch die maßgebenden Trends der Dekarbonisierung, Dezentralisierung und Digitalisierung gestaltet, die die Energiemärkte der Zukunft lokal, regional sowie global zweifellos verändern werden“, erklärte Peter Reitz, CEO der EEX. „Zwei Aspekte, an denen wir dabei aktuell arbeiten, sind der Ausbau der intelligenten Datennutzung sowie die Entwicklung neuer Technologien wie Blockchain.“



Die EEX hat zur Förderung des digitalen Wandels auf dem Energiemarkt vor kurzem zusammen mit innogy und Süwag das Joint Venture enermarket gegründet. Dabei handelt es sich um eine B2B-Marktplattform, die Kunden den Online-Vergleich von Angeboten für den Strom- und Gasbezug ermöglicht. Die Plattform wird kleinere und mittlere Unternehmen durch einen schnellen und unabhängigen Preisvergleich für ihre Strom- und Gastarife unterstützen. Während sich in Deutschland diese Plattformen für private Haushalte bereits etabliert haben, ist dieser Ansatz im B2B-Bereich neu. Eine ähnliche Richtung verfolgt auch die Beschaffungsplattform „PARC“ der PXE in Tschechien, die sich speziell an Gemeinden richtet und Auktionen für Strom und Gas anbietet.



Zum Thema Blockchain erläuterte Reitz, dass die EEX Group gemeinsam mit Kunden Ideen diskutiert, wie die Blockchain-Technologie im Bereich des Börsen- und Clearinggeschäfts eingesetzt werden kann und welche Ideen sich für den Markt eignen. „Wir sehen diese Technologie als echte Chance für die Weiterentwicklung unseres Geschäftes sowie die weitere Optimierung der Kundenerfahrung insgesamt“, ergänzte Reitz.



Jean-François Conil-Lacoste, Vorstandsvorsitzender der EPEX SPOT, stellte die Pläne der Spotbörse zur Öffnung der Märkte für lokale Anbieter von Flexibilität vor. „Wir beteiligen uns am ENERA Projekt, einer Initiative zur Erforschung des Potenzials lokaler Flexibilitätsmärkte mit ungefähr 30 Partnern aus verschiedenen Bereichen.“ Im Rahmen von ENERA will EPEX SPOT zusammen mit den Partnern neue standortspezifische Orderbücher einführen, um Engpassprobleme zu lösen. Diese sind ein wachsendes Problem, das durch den steigenden Anteil erneuerbarer Energien im Netz noch zunehmen kann. „Das Konzept umfasst die Entwicklung eines marktbasierten Mechanismus zum Engpassmanagement, der die zunehmenden Spannungen im Netz reduziert”, so Conil-Lacoste weiter.



Zudem ist EPEX SPOT im Rahmen einer Partnerschaft mit LO3 Energy in die Anwendung der Blockchain-Technologie involviert. LO3 Energy ist ein Energietechnologieunternehmen mit Sitz in den USA, mit dem EPEX SPOT im Dezember 2017 eine Absichtserklärung unterzeichnet hat. Beide Parteien haben sich dazu verpflichtet, ihre sich ergänzende Expertise zur Entwicklung von Lösungen einzusetzen, um die lokalen Microgrids der LO3 mit den von EPEX SPOT betriebenen europäischen Großhandelsmärkten mit Hilfe der Blockchain-Technologie zu verbinden. Die erste Umsetzung dieser Partnerschaft umfasst Pilotprojekte in Deutschland.



Egbert Laege, Präsident und CEO der CLTX, erläuterte darüber hinaus, dass die EEX Group sich für die Entwicklung neuer Produkte engagiert, die die weitere Integration erneuerbarer Energien in den Markt unterstützen und damit die Emissionsminderung vorantreiben. Mit der Einführung einer Reihe von Energiewendeprodukten, wie den Cap-Futures und den Wind Power Futures sowie Viertelstundenkontrakten am Strom-Spotmarkt nimmt die EEX Group hier eine Vorreiterrolle ein. Darüber hinaus betreibt Powernext das Register für Herkunftsnachweise und „weiße Zertifikate“ in Frankreich. Beide Marktinstrumente ermöglichen den Kunden, aktiv an der Energiewende teilzuhaben, indem sie die Nachverfolgung der Energiequelle unterstützen und Anreize für das Energiesparen schaffen.



Laege adressierte weiterhin die globalen Aktivitäten der Gruppe. Seit dem Eintritt in den Bereich Global Commodities im Jahr 2014 hat die EEX Group ihr Geschäft auf drei Zeitzonen sowie verschiedenen Regulierungssystemen ausgedehnt. „Im Zuge der zunehmend globalen Commodity-Märkte sowie der stärkeren Vernetzung auf intraregionaler Ebene und innerhalb der Lieferketten brauchen unsere Kunden heute Börsen, die sich statt auf ein einzelnes Produkt stärker auf einen Marktplatz mit einer breiteren Palette von Handelsmöglichkeiten konzentrieren“, erklärte Laege.



Paul Cusenza, Vorsitzender und CEO von Nodal Exchange und Nodal Clear, nutzte die Gelegenheit zur Vorstellung der in den USA ansässigen Börse und des angeschlossenen Clearinghauses, beide ebenfalls Teil der EEX Group. Die Terminbörse, die etwa ein Drittel des Marktanteils am Open Interest des US-amerikanischen Marktes hält, ermöglicht ihren Teilnehmern den Handel von Strom-Futures und -Optionen in mehr als 1.000 gelisteten Kontrakten über hunderte Hub-, Zonen- und Nodestandorte hinweg an sieben organisierten Strommärkten in Nordamerika.



Der CEO von Nodal stellte auch die neueste innovative Lösung für den nordamerikanischen Terminmarkt vor, die sich auf den US-amerikanischen Güterkraftverkehr mit einem aktuellen Jahresumsatz von mehr als 700 Milliarden Dollar konzentriert: „Zusammen mit TransRisk und DAT Solutions arbeiten wir aktuell an der Entwicklung eines Marktes, an dem die bisher ersten und einzigen LKW-Fracht-Futures und Optionen auf Futureskontrakte gelistet werden sollten“, erklärte Cusenza. „Mit der geplanten Einführung der LKW-Frachtkontrakte Ende 2018 erfüllt Nodal Exchange die Bedürfnisse des Marktes und leistet einen Beitrag zur Reduzierung der Volatilität für Unternehmen wie Broker und Spediteure.“



Zusammenfassend bestätigte Peter Reitz das Engagement der EEX Group, ihren Kunden lokale Expertise auf globalen Commodity-Märkten zu bieten und bekräftigte gleichzeitig den Anspruch der Gruppe, sich als globale Commodity-Börse zu positionieren.



