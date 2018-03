EEX: Deutliche Volumensteigerung in Strom- und Emissionsmärkten

Im Februar 2018 hat die European Energy Exchange (EEX) am Strom-Terminmarkt ein Volumen von 274,3 TWh (Februar 2017: 200,8 TWh) erzielt und steigerte damit das Vorjahresvolumen über alle Marktgebiete hinweg um 37 Prozent.



Die deutschen und österreichischen Märkte (Phelix-DE, Phelix-AT und Phelix-DE/AT) verzeichneten in Summe einen Anstieg von 12 Prozent auf 169,7 TWh. Dies beinhaltet 153,4 TWh aus dem Benchmark-Produkt Phelix-DE Future, das damit sein bisher höchstes Volumen seit Handelsstart im April 2017 erreichte. Das Volumen im französischen Markt hat sich mit 26,9 TWh mehr als verdoppelt (Februar 2017: 12,3 TWh), die Strom-Futures für Italien stiegen mit einem Volumen von 40,0 TWh ebenfalls nahezu auf das Doppelte (Februar 2017: 22,1 TWh). Am spanischen Markt stieg das Volumen um mehr als 250 Prozent auf 8,3 TWh (Februar 2017: 2,3 TWh).



Im Gesamtvolumen sind 173,5 TWh enthalten, die über Trade Registration an der EEX gehandelt und dem Clearing zugeführt wurden. Clearing und Abwicklung aller Börsengeschäfte erfolgte durch die European Commodity Clearing (ECC).



Emissionsrechte



Am Emissionsrechtemarkt der EEX stieg das Gesamtvolumen im Februar um 57 Prozent auf 144,2 Mio. Tonnen CO2 (Februar 2017: 91,7 Mio. Tonnen CO2). Die Primärmarktauktionen trugen 75,1 Mio. Tonnen CO2 zum Gesamtvolumen bei. Am Spot-Sekundärmarkt hat sich das Volumen mit 4,5 TWh mehr als verdoppelt (Februar 2017: 2,0 TWh). Am EUA-Terminmarkt verzeichnete die EEX einen Anstieg von 80 Prozent auf 37,3 TWh (Februar 2017: 20,7 TWh). Auf den Handel mit EUA-Optionen entfiel ein Volumen von 27,4 Mio. Tonnen CO2, der bisher höchste Monatswert in diesem Produkt.



Agrarprodukte



Im Monat Februar wurden insgesamt 3.334 Kontrakte im Segment Agrarprodukte gehandelt (Februar 2017: 6.151 Kontrakte). Der Terminmarkt für Milchprodukte erreichte ein Volumen von 1.693 Kontrakten (entspricht 8.465 Tonnen Warenäquivalent). Auf den Handel mit Veredelungskartoffeln entfielen 1.641 Kontrakte (entspricht 41.025 Tonnen Warenäquivalent).



Global Commodities



In den Futures auf Frachtraten, die an der EEX zur Trade Registration angeboten werden, betrug das Volumen im Februar 1.535 Kontrakte (Februar 2017: 3.140 Kontrakte).



Neue Teilnehmer



Im Februar hat die EEX Energy Global Handel B.V., Rotterdam als neuen Handelsteilnehmer zugelassen. Arrow Futures (UK) Ltd, London wurde als neuer Non-Trading Broker anerkannt. Darüber hinaus wurde die Mitgliedschaft von Dolomiti Energia Trading S.p.A., Trient (Italien), um den Spotmarkt für Emissionsberechtigungen erweitert.

European Energy Exchange AG

Die European Energy Exchange (EEX) ist die führende europäische Energiebörse. Sie entwickelt, betreibt und vernetzt sichere, liquide und transparente Märkte für Energie und energienahe Produkte. Als Teil der EEX Group, einer auf internationale Commodity-Märkte spezialisierten Unternehmensgruppe, bietet die EEX Kontrakte auf Strom, Emissionsberechtigungen und Kohle sowie Fracht- und Agrarprodukte an. Die EEX gehört zur Gruppe Deutsche Börse.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren