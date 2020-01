Pressemitteilung BoxID: 781842 (EUROPEAN CENTRAL BANK)

Vierteljährliche Zahlungsbilanz und Auslandsvermögensstatus für das Euro-Währungsgebiet: drittes Quartal 2019





• Die Leistungsbilanz des Euro-Währungsgebiets wies in den vier Quartalen bis zum dritten Quartal 2019 einen Überschuss in Höhe von 338 Mrd € (2,9 % des BIP im Euroraum) auf, verglichen mit 377 Mrd € (3,3 % des BIP im Eurogebiet) im entsprechenden Vorjahrszeitraum.



• Was die geografische Aufschlüsselung nach Partnerländern betrifft, so wurden die höchsten bilateralen Überschüsse gegenüber dem Vereinigten Königreich (156 Mrd € wie schon in der vorherigen Berichtsperiode) und den Vereinigten Staaten (148 Mrd € nach 123 Mrd €) verzeichnet, während das größte Defizit gegenüber China verbucht wurde (67 Mrd € gegenüber 68 Mrd €).



• Im Auslandsvermögensstatus des Eurogebiets wurden am Ende des Berichtsquartals Nettoverbindlichkeiten in Höhe von 126 Mrd € (rund 1 % des BIP im Euroraum) ausgewiesen, verglichen mit Nettoverbindlichkeiten von 280 Mrd € am Ende des vorherigen Quartals.



Leistungsbilanz



Der Überschuss in der Leistungsbilanz des Euro-Währungsgebiets belief sich in den vier Quartalen bis zum dritten Quartal 2019 auf 338 Mrd € (2,9 % des BIP im Euroraum), verglichen mit einem Überschuss in Höhe von 377 Mrd € (3,3 % des BIP im Eurogebiet) im entsprechenden Vorjahrszeitraum (siehe Tabelle 1). Dieser Rückgang war auf einen niedrigeren Überschuss bei den Dienstleistungen (89 Mrd € nach 120 Mrd €) sowie ein höheres Defizit beim Sekundäreinkommen (162 Mrd € nach 137 Mrd €) zurückzuführen. Teilweise ausgeglichen wurden diese Entwicklungen durch höhere Überschüsse beim Warenhandel (322 Mrd € nach 313 Mrd €) und beim Primäreinkommen (90 Mrd € gegenüber 81 Mrd €). Der geringere Überschuss bei den Dienstleistungen ergab sich hauptsächlich aus einem größeren Defizit bei den sonstigen unternehmensbezogenen Dienstleistungen (51 Mrd € nach 3 Mrd €), das durch eine Zunahme der Importe bedingt war. Dies wurde zum Teil durch einen Anstieg des Überschusses bei den Telekommunikations-, EDV- und Informationsdienstleistungen (92 Mrd € gegenüber 75 Mrd €) kompensiert, der seinerseits auf höhere Exporte zurückging. Der Anstieg des Überschusses beim Primäreinkommen wurde durch die Entwicklungen beim Vermögenseinkommen (65 Mrd € gegenüber 52 Mrd €) bestimmt. Hier war in erster Linie eine Zunahme des Überschusses beim Vermögenseinkommen aus Direktinvestitionen (von 116 Mrd € auf 128 Mrd €) maßgeblich. Auf der anderen Seite wurde ein höherer Überschuss beim Vermögenseinkommen aus Anlagen in Schuldverschreibungen (35 Mrd € gegenüber 23 Mrd €) durch ein größeres Defizit beim Vermögenseinkommen aus Anlagen in Aktien (113 Mrd € nach 101 Mrd €) aufgezehrt.



Die Daten zur geografischen Aufschlüsselung der Leistungsbilanz des Eurogebiets nach Partnerländern (siehe Abbildung 1) zeigen, dass in den vier Quartalen bis zum dritten Vierteljahr 2019 die höchsten bilateralen Überschüsse gegenüber dem Vereinigten Königreich (156 Mrd € wie schon im entsprechenden Vorjahrszeitraum), den Vereinigten Staaten (148 Mrd € nach 123 Mrd €), einer Restgruppe aus anderen Ländern (122 Mrd € gegenüber 119 Mrd €) und der Schweiz (50 Mrd € nach 48 Mrd €) verzeichnet wurden. Die größten bilateralen Defizite in der Leistungsbilanz des Euroraums wurden im Handel mit China (67 Mrd € gegenüber 68 Mrd € vor Jahresfrist) und Offshore-Finanzzentren (hier kehrte sich der Saldo im Betrachtungszeitraum von einem Überschuss von 1 Mrd € in ein Defizit von 42 Mrd € um) verbucht.



Was die geografische Aufschlüsselung des Saldos im Warenhandel betrifft, so bestanden die größten Veränderungen in den vier Quartalen bis zum dritten Jahresviertel 2019 gegenüber dem Vorjahr darin, dass sich der Überschuss gegenüber den Vereinigten Staaten von 151 Mrd € auf 171 Mrd € ausweitete. Bei den Dienstleistungen stieg das Defizit gegenüber Offshore-Finanzzentren von 50 Mrd € auf 88 Mrd €. Außerdem kehrte sich der Saldo beim Primäreinkommen gegenüber den Vereinigten Staaten von einem Defizit in Höhe von 9 Mrd € in einen Überschuss von 2 Mrd € um. Die Zunahme des Defizits beim Sekundäreinkommen ging hauptsächlich auf transaktionsbedingte Veränderungen gegenüber der sonstigen EU (100 Mrd € nach 79 Mrd €) zurück.



Auslandsvermögensstatus



Der Auslandsvermögensstatus des Euro-Währungsgebiets wies am Ende des dritten Quartals 2019 Nettoverbindlichkeiten gegenüber der übrigen Welt in Höhe von 126 Mrd € auf (rund 1 % des BIP im Euroraum), verglichen mit Nettoverbindlichkeiten von 280 Mrd € im Vorquartal (siehe Abbildung 2 und Tabelle 2).



Diese Verbesserung um 154 Mrd € war in erster Linie höheren Nettoforderungen bei den Direktinvestitionen (2 061 Mrd € nach 1 983 Mrd €), den Anlagen in Schuldverschreibungen (621 Mrd € nach 431 Mrd €) und den Währungsreserven (827 Mrd € gegenüber 771 Mrd €) sowie niedrigeren Nettoverbindlichkeiten aus den übrigen Kapitalanlagen (632 Mrd € verglichen mit 724 Mrd €) zuzuschreiben. Diese Entwicklungen wurden nur teilweise durch höhere Nettoverbindlichkeiten bei den Anlagen in Aktien (2 914 Mrd € nach 2 666 Mrd €) ausgeglichen.



Die Verbesserung des Netto-Auslandsvermögensstatus des Eurogebiets im dritten Quartal 2019 war auf transaktionsbedingte Veränderungen und positive Wechselkursänderungen sowie in geringerem Umfang auf positive Preisänderungen zurückzuführen. Dies wurde durch per saldo negative andere Anpassungen teilweise kompensiert (siehe Abbildung 3).



Die Nettoforderungen bei den Direktinvestitionen stiegen überwiegend aufgrund positiver Wechselkursänderungen, anderer Anpassungen sowie transaktionsbedingter Veränderungen (siehe Tabelle 2). Der Anstieg der Nettoforderungen bei den Anlagen in Schuldverschreibungen war vor allem durch transaktionsbedingte Veränderungen sowie positive Wechselkurs- und (andere) Preisänderungen bedingt. Dem standen zu einem gewissen Teil negative andere Anpassungen gegenüber, die hauptsächlich auf der Aktivseite verbucht wurden. Für den Rückgang der Nettoverbindlichkeiten bei den übrigen Kapitalanlagen waren im Wesentlichen positive transaktionsbedingte Veränderungen verantwortlich, während der Anstieg der Währungsreserven hauptsächlich positiven Preisänderungen zuzuschreiben war. Die gestiegenen Nettoverbindlichkeiten bei den Anlagen in Aktien waren die Folge von negativen transaktionsbedingten Veränderungen und Preisänderungen.



Die Bruttoauslandsverschuldung des Euro-Währungsgebiets belief sich am Ende des dritten Quartals 2019 auf insgesamt 15,1 Billionen € (rund 128 % des BIP im Euroraum), womit sie sich gegenüber dem Vorquartal um 318 Mrd € erhöhte.



Datenrevisionen



Diese Pressemitteilung enthält Revisionen der Daten für alle Referenzzeiträume vom ersten Quartal 2018 bis zum zweiten Quartal 2019. Die Korrekturen bei den Direktinvestitionen und Wertpapieranlagen waren besonders umfangreich und spiegeln revidierte nationale Beiträge zu den Euroraum-Aggregaten wider, die vornehmlich aus der Berücksichtigung neu verfügbarer Angaben resultierten.









