Der gewichtete Indikator der Kreditfinanzierungskosten für neue Kredite an Unternehmen blieb mit 1,51 % konstant und jener für neue Wohnungsbaukredite an private Haushalte mit 1,32 % weitgehend unverändert.

Der gewichtete Zinssatz für neue Einlagen von Unternehmen mit vereinbarter Laufzeit war mit -0,17 % ebenfalls nahezu stabil, und der entsprechende Zinssatz für täglich fällige Einlagen von Unternehmen wies mit -0,01 % keinerlei Veränderung auf.

Der gewichtete Zinssatz für neue Einlagen von privaten Haushalten mit vereinbarter Laufzeit und jener für täglich fällige Einlagen von privaten Haushalten waren mit 0,22 % bzw. 0,01 % nahezu konstant.





Bankzinssätze für Unternehmen



Abbildung 1

Zinssätze der Banken für Kredite an Unternehmen im Euroraum sowie für Einlagen von Unternehmen im Euroraum (Neugeschäft)



Daten zu den Kreditfinanzierungskosten und zu den Einlagensätzen für Unternehmen sind hier abrufbar. Übersetzung: Deutsche Bundesbank



Der gewichtete Indikator der Kreditfinanzierungskosten, in dem die Zinssätze für alle Unternehmenskredite zusammengefasst sind, blieb im Dezember 2020 stabil. Der Zinssatz für neue Kredite von über 1 Mio € mit variabler Verzinsung oder einer anfänglichen Zinsbindung von bis zu drei Monaten stieg um 13 Basispunkte auf 1,35 %. Dies war der Entwicklung in einem Euro-Land zuzuschreiben, wobei vor allem der Zinseffekt zu Buche schlug. Der Zinssatz für neu vergebene Kredite derselben Größenordnung mit einer anfänglichen Zinsbindung von mehr als drei Monaten und bis zu einem Jahr sank um 6 Basispunkte auf 1,23 %. Für diesen Rückgang war in erster Linie der Gewichtungseffekt verantwortlich. Die Verzinsung neuer Kredite von über 1 Mio € mit einer anfänglichen Zinsbindung von mehr als zehn Jahren blieb mit 1,17 % weitgehend unverändert. Bei Krediten im Neugeschäft von bis zu 250 000 € mit variabler Verzinsung oder einer anfänglichen Zinsbindung von bis zu drei Monaten stieg der durchschnittliche Zinssatz um 5 Basispunkte auf 2,05 %, was hauptsächlich auf den Gewichtungseffekt zurückzuführen war.



Die Verzinsung neu hereingenommener Einlagen von Unternehmen mit einer vereinbarten Laufzeit von bis zu einem Jahr war im Dezember 2020 mit -0,20 % nahezu konstant, und der Zinssatz für täglich fällige Einlagen von Unternehmen wies mit -0,01 % keinerlei Veränderung auf.



Der Zinssatz für Kredite im Neugeschäft mit variabler Verzinsung oder einer anfänglichen Zinsbindung von bis zu einem Jahr an Einzelunternehmen und Personengesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit sank um 15 Basispunkte auf 2,05 %. Dieser Rückgang ergab sich aus der Entwicklung in zwei Euro-Ländern, wobei der Zinseffekt ebenfalls zum Tragen kam.



Daten zu den Bankzinssätzen für Unternehmen sind hier abrufbar.



Bankzinssätze für private Haushalte



Abbildung 2

Zinssätze der Banken für Kredite an private Haushalte im Euroraum sowie für Einlagen von privaten Haushalten im Euroraum (Neugeschäft)



Daten zu den Kreditfinanzierungskosten und zum Einlagensatz für private Haushalte sind hier abrufbar.



Der gewichtete Indikator der Kreditfinanzierungskosten, in dem die Zinssätze für alle Wohnungsbaukredite an private Haushalte enthalten sind, blieb im Dezember 2020 weitgehend unverändert. Der Zinssatz für Wohnungsbaukredite mit variabler Verzinsung oder einer anfänglichen Zinsbindung von bis zu einem Jahr und jener für Wohnungsbaukredite mit einer anfänglichen Zinsbindung von mehr als einem Jahr und bis zu fünf Jahren waren mit 1,35 % bzw. 1,52 % nahezu konstant. Auch der Zinssatz für Wohnungsbaukredite mit einer anfänglichen Zinsbindung von mehr als fünf und bis zu zehn Jahren sowie jener für Wohnungsbaukredite mit einer anfänglichen Zinsbindung von mehr als zehn Jahren wiesen mit 1,27 % bzw. 1,33 % kaum eine Veränderung auf. Die Verzinsung neu vergebener Konsumentenkredite an private Haushalte sank im Berichtszeitraum um 15 Basispunkte auf 5,07 %. Hierfür war die Entwicklung in drei Euro-Ländern verantwortlich, wobei sowohl der Zins- als auch der Gewichtungseffekt zu Buche schlugen.



Bei den Einlagen privater Haushalte im Neugeschäft blieben der Zinssatz für Einlagen mit einer vereinbarten Laufzeit von bis zu einem Jahr sowie jener für täglich fällige Einlagen mit 0,16 % bzw. 0,01 % nahezu konstant. Die Verzinsung von Einlagen mit einer vereinbarten Kündigungsfrist von drei Monaten wies mit 0,35 % im Dezember 2020 keinerlei Veränderung auf.



Daten zu den Bankzinssätzen für private Haushalte sind hier abrufbar.



Zusätzliche Informationen



Tabellen mit weiteren Aufschlüsselungen der MFI-Zinsstatistik einschließlich der gewichteten Indikatoren der Kreditfinanzierungskosten für alle Euro-Länder sind über das Statistical Data Warehouse (SDW) der EZB abrufbar. Unter www.euro-area-statistics.org stehen Abbildungen zu einigen Daten zur Verfügung. Die vollständigen Datenreihen für das gesamte Euro-Währungsgebiet sowie für die einzelnen Mitgliedstaaten können hier heruntergeladen werden. Weitere Einzelheiten einschließlich des Veröffentlichungskalenders sind unter „Bank interest rates“ im Abschnitt „Statistics“ auf der Website der EZB abrufbar.



Anmerkung





In dieser Pressemitteilung beziehen sich die Begriffe „Unternehmen“ auf nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Sektor S.11 im Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 2010, kurz ESVG 2010), „private Haushalte“ auf private Haushalte und private Organisationen ohne Erwerbszweck (Sektoren S.14 und S.15 im ESVG 2010) und „Banken“ auf monetäre Finanzinstitute (MFIs) (ohne die Zentralbank) und Geldmarktfonds (Sektor S.122 im ESVG 2010).

Eine Beschreibung der gewichteten Indikatoren der Kreditfinanzierungskosten findet sich in: EZB, Entwicklung von Indikatoren für die Kreditfinanzierungskosten im Euro-Währungsgebiet, Kasten 1, in: Beurteilung der Zinsweitergabe im Kundengeschäft der Banken im Euro-Währungsgebiet in Zeiten fragmentierter Finanzmärkte, Monatsbericht August 2013. Um die übermäßige Volatilität der monatlichen Werte herauszufiltern, wird für diese Indikatoren ein Gewichtungsschema verwendet, das auf dem gleitenden Durchschnitt des Neugeschäftsvolumens über 24 Monate basiert. Daher lässt sich die in den beiden Tabellen ausgewiesene Entwicklung der gewichteten Indikatoren der Kreditfinanzierungskosten nicht durch die monatlichen Veränderungen der abgebildeten Teilkomponenten erklären. Zudem stellt die Tabelle zu den Bankzinssätzen für Unternehmen nur einen Teil der Zeitreihen dar, die zur Berechnung des Indikators der Kreditfinanzierungskosten herangezogen werden.

Die Zinssätze im Neugeschäft werden mit dem Volumen der einzelnen Verträge gewichtet. Dies erfolgt sowohl auf der Ebene der Berichtspflichtigen als auch bei der Ermittlung der nationalen Durchschnitte und der Aggregate für das Euro-Währungsgebiet. Änderungen der durchschnittlichen Zinssätze im Neugeschäft für das EuroWährungsgebiet spiegeln also neben den tatsächlichen Zinsänderungen auch Änderungen der Ländergewichte in den betreffenden Instrumentenkategorien wider. Die in dieser Pressemitteilung gebräuchlichen Begriffe „Zinseffekt“ und „Gewichtungseffekt“ sind dem Bennet-Index entnommen. Mit diesem lassen sich die monatlichen Entwicklungen der aggregierten Zinssätze im Euroraum, die aus Änderungen der Zinssätze in den einzelnen Ländern resultieren („Zinseffekt“), von jenen entkoppeln, die durch veränderte Gewichte der Beiträge der einzelnen Länder bedingt sind („Gewichtungseffekt“). Rundungsbedingt kann die Summe aus Zins- und Gewichtungseffekt von der monatlichen Entwicklung der aggregierten Zinssätze für den Euroraum abweichen.

Neben der monatlichen MFI-Zinsstatistik für das Euro-Währungsgebiet für Dezember 2020 enthält diese Pressemitteilung auch revidierte Angaben für vorangegangene Berichtszeiträume. Die Hyperlinks in dieser Pressemitteilung verweisen auf Daten, die sich aufgrund von Revisionen mit jeder neuen Veröffentlichung ändern können. Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten für das Euro-Währungsgebiet auf die EUMitgliedstaaten, in denen im Referenzzeitraum der jeweiligen Statistik der Euro eingeführt war.

Seit dem Referenzzeitraum Dezember 2014 basiert die Sektoreneinteilung der MFI-Zinsstatistik auf dem Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 2010 (ESVG 2010). Gemäß der Klassifizierung des ESVG 2010 umfasst der Sektor der nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften (S.11) anders als im ESVG 95 keine Beteiligungsgesellschaften ohne Verwaltungsaufgaben und keine ähnlichen firmeneigenen Finanzierungseinrichtungen.



