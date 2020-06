Pressemitteilung BoxID: 804913 (EUROPEAN CENTRAL BANK)

EZB veröffentlicht konsolidierte Bankendaten für Ende Dezember 2019

.





Die Summe der Aktiva der Kreditinstitute mit Sitz in der EU stieg gegenüber dem Vorjahr um 4,0 % von 32,7 Billionen € im Dezember 2018 auf 34,0 Billionen € im Dezember 2019.

Die Quote notleidender Kredite[1] der Kreditinstitute in der EU sank im Vergleich zum Vorjahr um 0,42 Prozentpunkte und belief sich im Dezember 2019 auf 2,8 %.





Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die konsolidierten Bankendaten (Consolidated Banking Data – CBD) mit Stand Ende Dezember 2019 veröffentlicht. Bei den CBD handelt es sich um einen Datensatz zum Bankensystem in der Europäischen Union (EU) auf konsolidierter Basis.



Die jährlichen CBD enthalten Informationen, die für eine Analyse des EU-Bankensektors relevant sind, und decken einen breiteren Datensatz ab als die vierteljährlich veröffentlichten Daten. Die Daten für Ende Dezember 2019 wurden von 367 Institutsgruppen und 2 760 Einzelinstituten (einschließlich Tochtergesellschaften und Zweigstellen ausländischer Institute) erhoben, die ihr Geschäft in der EU betreiben. Damit sind nahezu 100 % des Bilanzvolumens des EU-Bankensektors erfasst. Der Datensatz enthält ein breites Spektrum an Indikatoren zu Profitabilität, Rentabilität, Bilanzen, Liquidität und Finanzierung, Qualität der Aktiva, Asset Encumbrance, Eigenmittelausstattung und Solvabilität. Die Aggregate und Indikatoren werden für den gesamten Bankensektor veröffentlicht.



Die Meldungen großer Institute erfolgen zumeist nach dem technischen Durchführungsstandard (Implementing Technical Standards – ITS) der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) zur aufsichtlichen Berichterstattung auf IFRS-Grundlage (IFRS-FINREP), während andere meldepflichtige Institute nationale Rechnungslegungsgrundsätze anwenden. Dementsprechend können je nach Verfügbarkeit der zugrunde liegenden Positionen auch Aggregate und Indikatoren veröffentlicht werden, die auf Meldungen nach nationalen Rechnungslegungsstandards basieren.



Zusammen mit den für Ende Dezember 2019 erhobenen Daten werden auch einige Revisionen zu vorangegangenen Datensätzen ausgewiesen.



[1] Anteil notleidender Kredite an den Gesamtkrediten.



Anmerkung





Die konsolidierten Bankendaten sind über das Statistical Data Warehouse (SDW) der EZB abrufbar.

Weitere Informationen zu den Aufbereitungsmethoden finden sich auf der Website der EZB.



Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (