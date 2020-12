.

• Dänische Zentralbank beantragt, ab 2025 weitere TARGET-Services des Eurosystems zu nutzen

• In den Zahlungssystemen T2 und TIPS wird Abwicklung in dänischer Krone möglich sein



Die Danmarks Nationalbank, die Zentralbank Dänemarks, hat bei der Europäischen Zentralbank (EZB) einen Antrag auf Nutzung des Zahlungssystems T2 – des neuen Echtzeit-Bruttosystems (RTGS-System) des Eurosystems – gestellt. Demnach soll in T2 ab November 2025 in dänischer Krone abgewickelt werden. Zudem hat die dänische Zentralbank Interesse bekundet, im selben Zeitrahmen auch dem Zahlungssystem TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) beizutreten.



Mit der Aufnahme der dänischen Krone als Abwicklungswährung in T2 und TIPS werden Marktteilnehmer in Dänemark diese Plattformen nutzen können, um Zahlungen sowohl in Euro als auch in dänischer Krone abzuwickeln.



In den Zahlungssystemen T2 und TIPS ist – wie auch in TARGET2-Securities (T2S) – eine Abwicklung in unterschiedlichen Währungen möglich. Über die T2S-Plattform können Wertpapiertransaktionen bereits seit Oktober 2018 in dänischer Krone abgewickelt werden. Nach dem Beitritt der Danmarks Nationalbank wird auch über TIPS und T2 eine Abwicklung in dänischer Krone möglich sein.



Durch die Anbindung an TIPS werden dänische Banken und Zahlungsdienstleister Zahlungen in beiden Währungen innerhalb von Sekunden abwickeln können. In TIPS können Überweisungen zwischen Privatpersonen und Unternehmen unabhängig von den Öffnungszeiten ihrer örtlichen Bank in Zentralbankgeld abgewickelt werden. Der TIPS-Service wurde im November 2018 zur Abwicklung von Instant-Zahlungen in Euro eingeführt. Es können jedoch auch andere Währungen abgewickelt werden.





Anmerkung

• T2 wird TARGET2 im November 2022 ablösen und das Liquiditätsmanagement über alle TARGET-Services hinweg optimieren.

• Was ist Target2? (in englischer Sprache)

• Was ist TIPS? (in englischer Sprache)

