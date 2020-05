Pressemitteilung BoxID: 800531 (Europa-Park Freizeit- und Familienpark Mack OHG)

Der Countdown läuft: Deutschlands größter Freizeitpark bereitet sich auf Saisonstart vor

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, die Vorfreude ist riesig: Am 29. Mai wird der Europa-Park endlich seine Tore für die Besucher öffnen. In einem Livestream konnten die vier geschäftsführenden Gesellschafter des Europa-Park am 26. Mai über 200 Pressevertretern Rede und Antwort stehen und über die besonderen Maßnahmen und Vorkehrungen der Saison sprechen.

Damit die 15 europäischen Themenbereiche sowie die 13 spektakulären Achterbahnen sicher und unbeschwert von den Besuchern erkundet werden können, hat sich der Europa-Park in den vergangenen Wochen mit umfassenden Konzepten, die Hygieneauflagen betreffend, vorbereitet.



Folgende gezielte Maßnahmen werden zur Minimierung des Infektionsrisikos ergriffen:





Begrenzung der Besucherzahlen mit Hilfe von tagesbasiertem Online-Ticketing

Einhaltung von Sicherheitsabständen (z.B. Abstandsmarkierungen in Wartebereichen, Restaurants, etc.)







Umsetzung von erweiterten Hygienestandards- und Prozessen (z.B. zusätzliche Desinfektionsstationen, regelmäßige Reinigung und Desinfektion von Oberflächen, etc.)

Information und Aufklärung der Gäste über alle Maßnahmen vor und während des Besuchs

Einführung neuer digitaler Technologien im Bereich des Warteschlangen-Managements und des Wahrens von Abständen (Social Distancing)

Verstärktes kontaktfreies Bezahlen

Schulung der Mitarbeiter





Alle genauen Maßnahmen und Informationen sind zu finden unter: https://www.europapark.de/de/infos/alle-informationen-zur-wiedereroeffnung.

Darüber hinaus werden die allgemein gültigen Regeln in dem folgenden Video erklärt: https://youtu.be/cXcU8-OFQ0U.

Der gesamte Livestream ist abrufbar hier mit dem Passwort pFns83j oder per Downloadlink unter: https://we.tl/t-zSsIIm9XhU.



Die Familie Mack sowie das gesamte Europa-Park Team können es kaum erwarten, die Gäste begrüßen zu dürfen!

