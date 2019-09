Pressemitteilung BoxID: 765548 (Eurofun Touristik GmbH)

Radel-Highlights rund ums Mittelmeer

Jeden Tag etwas mehr Meer. Wie herrlich, sich schon früh morgens von Sonnenstrahlen, die sich in Wellen spiegeln, blenden zu lassen, an der Küsteentlang zu radeln, den weiten Blick zu genießen, in mediterranen HafenortenStation zu machen, Salzluft zu schnuppern und immer mal wieder zwischendurcheine Strandpause einzulegen und zu baden! Na, Lust auf mehr? Hier sind dieEurobike-Radel-Highlights rund ums Mittelmeer.



Toskanische Küste. Vom schiefen Turm nach Elba. Eine italienische Symphonie derunterschiedlichsten Eindrücke. Einerseits das für die Toskana charakteristische Hügellandmit seinen sonnigen Farben und Düften, andererseits die etruskische Küste mit weißenSandstränden und steilen Felsküsten. Dazu Aufenthalte in Kulturstädten wie Pisa, Livornound Piombino, Abstecher zu Reben-Landschaften und Olivenbaumhainen im Hinterlandsowie ein Radausflug auf die Insel Elba. Mehr Abwechslung geht nun wirklich nicht!



Toskanische Küste, 7 Tage



Individuelle Einzeltour, AnreiseSonntag von 28.04.–06.10.2019



ab 679,-Euro



Venedig–Triest–Poreč. Am Strand der Adria. Von der Lagunenstadt „La Serenissima“führt diese Radtour zu den schönsten Küstenstädten der Italienischen Adria, wie Jesolo,Caorle, Grado und Triest, an die slowenische Riviera bis nach Poreč. Aberauch dasHinterland wird nicht ganz links liegen gelassen. Eine Fahrt in Richtung Julischer Alpen mitÜbernachtung in Portogruaro gehört zum Programm, und für fleißige Radler ist eine Tourdurch das Val Rosandra von Triest aus möglich.



Venedig-Triest-Poreč, 8 Tage



Individuelle Einzeltour, AnreiseSonntag von 06.04.–05.10.2019



ab 529,-Euro



Istrien Sternfahrt. Die Größte Halbinsel dernördlichen Adria. Ausgangspunkt für dieseherrliche Radreise mit Küstenstrecken und Inlands-Touren ist ein komfortables 4-Sterne-Hotel im Badeort Poreč auf der Halbinsel Istrien. Von hier führen abwechslungsreicheErkundungstouren auf größtenteils verkehrsfreien Nebenstraßen zum Limski-Kanal, nachNovigrad, Rovinj, Motovun und Pula.



Istrien Sternfahrt, 8 Tage



Individuelle Einzeltour, AnreiseMittwoch undSamstag von 10.04.–12.10.2019



ab 599,- Euro



Mallorca–die große Rundfahrt. Spaniens Inselidylle pur genießen. Auf dieser Reisekommt man sich manchmal vor wie im falschen Film. Allerdings positiv. Sehr positiv. Dennvom Touristen-Trubel der Baleareninsel sind die Radler meist meilenweit entfernt. Siefahren von Playa de Palma aus auf gepflegten Radwegen, Nebenstraßen und überwiegendasphaltierten Wirtschaftswegen an der Küste entlang und durchs idyllische Inland. Siehören Meeresrauschen statt Ballermann-Schlager, Grillenzirpen statt Partylärm. UnserTipp: Jetzt schon für den nächsten Februar buchen. Denn zur Mandelblüte ist die Landschaftein einziger rosa-weißer Blütentraum.



Mallorca–die große Randfahrt, 8 Tage



Individuelle Einzeltour, Anreise Freitag und Sonntag von 17.02.–27.10.2019



ab 799,-Euro





Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (