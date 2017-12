Neue Referentin für Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit beim Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau

Katrin Neuss wird zum 01. Dezember 2017 die neue Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen im Generalsekretariat des Eurodistrikts Strasbourg-Ortenau.



Die im Bergischen Land geborene Frau Neuss ist seit ihrem Studium in der deutsch-französischen Grenzregion aktiv. Diplomiert mit einem trinationalen Master in grenzüberschreitender Kommunikation hat sie zunächst als Assistentin und später dann Referentin für Öffentlichkeitsarbeit in deutschfranzösischen Kultureinrichtungen gearbeitet. Seit Oktober 2015 ist sie unter Leitung von Frau Anika Klaffke als Projektreferentin im Generalsekretariat tätig und übernahm bereits in dieser Zeit als Binom des Referenten für Öffentlichkeitsarbeit kommissarisch Aufgaben der Pressearbeit. Ab dem 01. Dezember 2017 wird sich Frau Neuss nun ganz um die Öffentlichkeitsarbeit und das Eventmanagement des Eurodistrikts Strasbourg-Ortenau kümmern und damit offiziell die Nachfolge von Herrn Gruber antreten.



Ihre Kenntnisse der Arbeit des Eurodistrikts sowie seiner lokalen Akteure und ihre Mehrsprachigkeit werden für die künftige Kommunikationsstrategie des Eurodistrikts, sowie für die Beziehungen mit der Presse in der Region ein großer Gewinn sein.



Die ehemalige Stelle des/r Junior-Projektmanagers/in von Frau Neuss ist aktuell ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist endet am 31.12.2017.





