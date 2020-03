Pressemitteilung BoxID: 792977 (Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau)

Neue Projektmanagerin im Eurodistrikt

Viviane Schmidt ist seit dem 30. März 2020 neue Mitarbeiterin des Generalsek-retariats des Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau

Frau Viviane Schmidt ist seit dem 30. März 2020 neue Projektmanage-rin im Generalsekretariat des Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau und in dieser Funktion An-sprechpartnerin für die Bereiche Kultur, Jugend und Tourismus. Sie wird damit die Nachfol-gerin von Frau Julia Wyssling, die nach vier Jahren im Eurodistrikt Ende Februar 2020 an die Universität in Besançon wechselte.



Frau Schmidt ist Deutsche und fließend zweisprachig. Nach einem deutschen Bachelor in Kommunikationswissenschaft und Französisch an der Universität Münster, absolvierte sie ein integriertes, deutsch-französisches Masterstudium in Medienkulturanalyse an den Uni-versitäten von Düsseldorf, Wien und Nantes. Ihre Expertise in der deutsch-französischen (Kultur)Arbeit vertiefte sie während ihrer verschiedenen Stationen am Centre Culturel Fran-co-Allemand in Nantes, am LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster, am Institut Français in Düsseldorf, sowie während ihrer Tätigkeit als Vertretung der Programmplanung bei Arte GEIE in Straßburg. Seit April 2018 war Frau Schmidt als Projektleiterin beim Trinati-onalen Eurodistrict Basel u.a. für das INTERREG-Projekt „Vis-à-Vis Huningue – Weil am Rhein“ verantwortlich und ist somit ein Profi der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.



Im Generalsekretariat des Eurodistrikts Strasbourg-Ortenau wird Frau Schmidt für die tech-nische, sprachliche und finanzielle Begleitung und Nachverfolgung von Projekten in den ihr zugesprochenen Themen zuständig sein. Zudem obliegt ihr die Animation der entsprechen-den Netzwerke von Akteuren der Zivilgesellschaft, um in den Bereichen Kultur, Jugend und Tourismus die Entstehung neuer, relevanter Initiativen und Projekte für den Eurodistrikt vo-ranzutreiben.



Aufgrund der aktuellen Situation arbeitet das gesamte Team des Eurodistrikt-Generalsekretariats im Homeoffice, ist jedoch weiterhin per E-Mail an info@eurodistrict.eu erreichbar.

