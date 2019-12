Pressemitteilung BoxID: 778010 (Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau)

Appel à projets pour le fonds réfugiés 2020 de l'Eurodistrict

L’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau renouvèle son fonds de soutien aux enfants réfugiés pour l’année 2020. La date limite pour le dépôt de projets d’intégration est le 01/02/2020



Lors de sa séance du 27 novembre 2019, l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau a lancé son fonds de soutien aux enfants réfugiés pour l’année 2020 doté de 30 000 €. Des associations ainsi que des structures allemandes et françaises intéressées ayant leur siège au sein de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau peuvent, dès aujourd’hui et jusqu’au 1er février 2020 inclus, déposer des projets d’intégration pour de jeunes réfugiés âgés au maximum de 25 ans. Un seul projet peut être déposé par porteur de projet. La subvention maximale pouvant être accordée s’élève à 2 500 €. Un cofinancement des projets retenus par l’appel à projet « Mobilisation citoyenne pour valoriser la place des personnes bénéficiaires d’une protection internationale dans la Ville de Strasbourg » n’est pas possible.



Les porteurs de projets retenus participeront fin 2020 à la bourse aux projets transfrontalière qui regroupe des acteurs allemands et français des secteurs de la jeunesse et de l’intégration. La manifestation, organisée annuellement par l’Eurodistrict, a pour but de créer une plateforme franco-allemande favorisant les échanges d’expériences et d’idées autour de projets jeunesse et intégration et de contribuer ainsi à former un réseau dense et dynamique dans ce domaine. Cette manifestation servira également de clôture du fonds de soutien.



Durant ces quatre dernières années, 94 projets au total ont pu être soutenus par le fonds de soutien de l’Eurodistrict dont 53 projets de porteurs allemands et 41 projets de porteurs français visant notamment la transmission de la culture et de la langue de manière ludique ainsi que la découverte de la nature.



Les critères de subvention ainsi que les formulaires de demande de subvention peuvent être consultés et téléchargés dans la thématique « Affaires Sociales » sur la page web de l’Eurodistrict www.eurodistrict.eu.



Les questions concernant le fonds et la procédure de demande de subvention peuvent être adressées à Mme FLAUX (Courriel : laureline.flaux@eurodistrict.eu, Tél. : 0049 7851 899 75 18).





