Social Media ist längst kein Nischenphänomen mehr, sondern in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das hat auch die Kooperationszentrale der EUROBAUSTOFF erkannt und ihren Gesellschaftern wieder einen Leitfaden zum Thema Social Media an die Hand gegeben, dieses Mal für Fortgeschrittene. Hintergrund: Bereits vor zwei Jahren hatte die Kooperation einen ersten Leitfaden „Social Media für Einsteiger“ konzipiert, der mit grundlegenden Fragen rund um die sozialen Netzwerke für den Baufachhandel beschäftigte. „Nach dem sich unsere erste Ausgabe bei unseren Fachhändlern großer Beliebtheit erfreut hat, haben wir nun nachgelegt und einen weiteren Social Media-Leitfaden konzipiert, der sich vor allem an EUROBAUSTOFF Gesellschafter wendet, die Erfahrungen mit sozialen Netzwerken gesammelt haben“, sagt Andreas Friederichs, Bereichsleiter Marketing.



Der neue Leitfaden „Social Media für Fortgeschrittene“ rückt die Pflege und Optimierung der angelegten Profile für die jeweilige soziale Plattform in den Fokus: Wie erzähle ich die perfekte Instagram-Story? Mit welchen Mitteln überprüfe ich den Erfolg meiner Aktivitäten? Wie lauten die vier goldenen Regeln für Bewegtbilder in sozialen Netzwerken? Was sollte bei Werbemaßnahmen beachtet werden? Diese und weitere Fragen beantwortet der neue Leitfaden auf 20 Seiten kompakt zusammengefasst. „Unser Ziel ist es, die Gesellschafter bei diesem dynamischen Thema auf den neuesten Stand halten und Ihnen einen roten Faden an die Hand geben, um sich auch über diese Kanäle erfolgreich zu positionieren“, ergänzt Friederichs.



In Verbindung mit dem zentralen Seminarangebot sowie dem EUROBAUSTOFF Social-Media-Tool zur Verwaltung aller Kanäle mit exklusiven Post-Vorlagen, bekommen die Gesellschafter ein Komplettangebot aus dem Dienstleistungscampus ihrer Kooperation.



Um die aktuellen Praxistipps exakt auf die Fragen und Bedürfnisse der Fachhändler abzustimmen, haben die Marketing-Berater der EUROBAUSTOFF-Zentrale in Bad Nauheim im Vorfeld mit zahlreichen Gesellschaftern über ihre bisherigen Erfahrungen mit Social Media-Plattformen gesprochen.

