Peter Abraham in BHB-Vorstand gewählt

05.12.18

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des BHB – Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten e.V., fand am 4. Dezember turnusmäßig die Vorstandswahl des Verbandes statt. Es galt zwei neue Vorstandsmitglieder zu berufen und einen neuen Sprecher zu wählen. Mit Peter Abraham, seit 1. Juli 2018 Bereichsleiter Einzelhandel der EUROBAUSTOFF, wurde erstmals ein Vertreter der Kooperation in das höchste Verbandsgremium gewählt.



Neu dabei ist auch Rene Haßfeld, Vorsitzender der toom-Geschäftsleitung, der damit nicht nur die Nachfolge von Detlef Riesche bei toom, sondern auch im BHB-Vorstand angetreten hat. Als Sprecher des BHB-Vorstands wurde Dr. Ralf Bartsch, Sprecher der Geschäftsführung Brüder Schlau, gewählt.



„Meine Wahl sehe ich als Bestätigung unserer Arbeit in den letzten zehn Jahren“, betonte Peter Abraham und ergänzte: „Ich freue mich auf die zusätzliche Verbandsarbeit, dass ich an der Neupositionierung der Baumarkt-Branche, vor allem aber an der weiteren Digitalisierung der Wertschöpfungskette BAU zukünftig mitarbeiten kann.“

