Relaunch des Etihad Aviation Trainings in Abu Dhabi

Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate – Etihad Aviation Training, ein Unternehmen der Etihad Aviation Group, macht seine Dienstleistungen erstmals auch externen Kunden zugänglich. Der Betrieb für Luftverkehrsausbildung wurde mit dem Ziel neu aufgelegt, eines der weltweit umfassendsten Luftfahrtausbildungszentren zu werden.



Etihad Aviation Training, früher bekannt als Etihad Flight College, verfügt über zwei Standorte im Emirat Abu Dhabi. Als marktorientiertes Unternehmen ist es offen für externe Kunden und liefert die bereits in den bisherigen Etihad-Schulungsdienstleistungen etablierten Betriebs- und Sicherheitsstandards.



„Etihad Aviation Training ist ein ambitioniertes Unternehmen, das seinem Auftrag, ein globales Publikum mit hervorragenden Trainingsleistungen zu versorgen, nachkommt“, sagt Tony Douglas, Group Chief Executive Officer der Etihad Aviation Group. "Das Wachstum des Unternehmens wird sich in der Expansion des globalen Trainingsmarktes widerspiegeln. Wir sind begeistert von unserem wachsenden Portfolio an Programmen und Produkten. Diese Dienstleistungen sind für Etihad Airways sowie nun erstmals auch für externe Kunden zugänglich."



Etihad Aviation Training bietet eine breite Palette an Trainingsleistungen an, darunter Airline-Training, Musterflugberechtigung, Sicherheitstraining für Flugbegleiter, Ausbildertraining und Kadettenprogramme sowie Flugzeugwartungstraining. Dies macht es zu einer der größten Trainingseinrichtungen im Nahen Osten.



Zehn Full-Flight-Simulatoren sind derzeit im Einsatz, zwei weitere Geräte werden noch in diesem Jahr in Betrieb genommen, darunter der erste Airbus A350-900 und eine dritte Boeing 787-9. Etihad Aviation Training bedient damit die steigende Nachfrage nach Trainings weltweit, insbesondere aus den GCC-Staaten, Europa, dem indischen Subkontinent, Afrika und Südostasien.



„Wir sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, unsere Aktivitäten zu erweitern. Der Relaunch des Zentrums bietet uns hierfür die perfekte Plattform“, sagt Kapitän Paolo La Cava, Director Etihad Aviation Training. „Durch die Erweiterung und Neuentwicklung unserer Einrichtungen innerhalb der Vereinigten Arabischen Emirate können wir unseren Kunden eine One-Stop-Lösung bieten – von einzelnen Piloten bis hin zu globalen Fluggesellschaften. Ich bin zuversichtlich, dass wir zu einem weltweit anerkannten Ausbildungszentrum für Luftfahrt werden.“



Die Pakete des Etihad Aviation Training werden durch die Multi-Crew Pilot Licence (MPL) und Airline Transport Pilot License (ATPL) Programme ergänzt, die von der etablierten Flugtraining Organisation des Unternehmens mit Sitz in Al Ain geliefert werden.



Besonders stolz ist die Organisation auf den Erfolg des National Cadet Pilot Training Programms der VAE, das bis heute 231 Staatsangehörige der Vereinigten Arabischen Emirate ausgebildet hat, von denen 91 zur aktiven Flugbesatzung von Etihad Airways gehören. Weitere 200 Kadetten werden das Programm zwischen 2018 und 2022 fortführen.

Etihad Airways

Die Etihad Aviation Group (EAG) ist eine umfangreiche globale Luftfahrt- und Reise-Gruppe. Sie besteht aus fünf Geschäftsbereichen: Etihad Airways, die nationale Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate, Etihad Engineering, Etihad Airport Services, Hala Group und den Airline Equity Partners.



Über Etihad Airport Services

Etihad Airport Services verwaltet die Investitionen der Etihad Aviation Group der Servicedienstleistungen an ihrem Hub in Abu Dhabi. Die 2013 gegründeten Etihad Airport Services umfasst das Catering durch EAS Catering, die Bodenabfertigung durch EAS Ground Handling und die Frachtlogistik durch EAS Cargo. Alle befinden sich am Abu Dhabi International Airport. Darüber hinaus beaufsichtigt Etihad Airport Services die Investitionen des Konzerns in die Ausbildung der Flugbesatzung und der Kadetten durch Etihad Aviation Training.





