Im Advent lohnt sich der Einkauf in Esslingen gleich doppelt. Denn mit etwas Glück erhalten Kunden, die von 28.11. bis 22.12. in der Innenstadt einkaufen, ihren Einkaufswert zurück – in Form von Stadtgutscheinen (City Cards).



Die Esslinger City Card kann in fast 200 Geschäften und Institutionen in Esslingen eingelöst werden. Ob Shopping, Wellness, Kino, Freizeit, Tanken oder Gastronomiebesuch – fast alles ist möglich. Dabei bleibt die Kaufkraft am Standort, zugunsten der Lebensqualität und Arbeitsplätze in Esslingen.



Die glücklichen Gewinner werden täglich von Montag bis Freitag gezogen und regelmäßig online auf der Stadtmarketingseite www.esslingen-geschenkgutscheine.de und der Webseite der Esslinger Zeitung bekannt gegeben. Zudem werden die Gewinner schriftlich benachrichtigt. Sie können ihre City Cards bis spätestens zum 31. Dezember in der Stadtinformation am Marktplatz abholen.



Das Beste kommt zum Schluss: Am 22.12. wird der Hauptpreis verlost. Zu gewinnen gibt es 1 smart EQ fortwo vom Autohaus Jesinger in Esslingen, der 12 Monate lang bis maximal 10.000 km genutzt werden kann, Steuern und Versicherung sind mit dabei.



Oberbürgermeister Dr. Jürgen Zieger betont: „Gerade in der aktuellen Situation ist es wichtig die Attraktivität des Einzelhandels im schönsten Open-Air-Kaufhaus der Region zu unterstreichen und die Kaufkraft an den Standort Esslingen zu binden. Dazu hat das Stadtmarketing viele kreative Ideen und Kundenbindungsaktionen entwickelt, die von der Stadt Esslingen am Neckar ganz bewusst finanziell unterstützt werden.“



Die Teilnahme am Weihnachtsgewinnspiel ist unkompliziert: Nach dem Einkauf in der Esslinger Innenstadt eine E-Mail mit Namen, Wohnort und einem Foto des Einkaufsbons an office@esslingen-marketing.de senden oder in einem Kuvert in der Stadtinformation am Marktplatz abgeben.



Das Weihnachtsgewinnspiel wird von der EST mit finanzieller Unterstützung durch die Stadt Esslingen veranstaltet und von Autohaus Jesinger, der Esslinger Zeitung sowie der City Initiative Esslingen unterstützt.



Weitere Infos zum Weihnachtsgewinnspiel und zu den Stadtgutscheinen (ab 04.12.): www.esslingen-geschenkgutscheine.de



Bei Fragen stehen Ihnen Michael Metzler und Thomas Müller von der EST GmbH gerne zur Verfügung: Telefon 0711 396939-0, E-Mail: office@esslingen-marketing.de



Ergänzende Infos:



Die Aktion „Wir schenken Dir Deinen Einkauf" reiht sich ein in eine Vielzahl von Aktionen, mit denen die EST GmbH die heimische Wirtschaft im Corona-Jahr 2020 stützt:





Aktuell wirbt die EST unter dem Slogan „Zusammen halten und Freude schenken“ im ganzen Stadtgebiet für die Esslinger City Card. Die Aktion wird u.a. auf 120 City-Light Plakaten im Stadtgebiet, mit mehreren Anzeigen in regionalen Tageszeitungen und Online-Marketing-Aktionen u.a. in den sozialen Netzwerken beworben.







Im November wurde ein Mailing an 1.600 Unternehmen in Esslingen verschickt, um für den Arbeitgebergutschein Bonus Card zu werben.







In fast vierzig E-Mail-Newslettern informiert das Citymanagement die Gewerbetreibenden seit März über die aktuellen Corona-Verordnungen, Liquiditätshilfen und Soforthilfeprogramme von Bund und Ländern sowie über Unterstützungsmaßnahmen der Stadt Esslingen, wie zum Beispiel den Erlass der Sondernutzungsgebühren 2020 sowie über wichtige Aktivitäten in der City.

Mit dem vom Verband Region Stuttgart und vielen Partnern geförderten Digital-Projekt „Online Handel(n) Esslingen/Plochingen“ unterstützt die EST die Gewerbetreibenden dabei ihre Digital-Strategie weiterzuentwickeln und die digitale Sichtbarkeit zu verbessern.







Mit dem Gründer-Wettbewerb „Start Up Esslingen“ setzt die EST mit vielen Partnern darauf innovative Gründer und Jungunternehmen in der Esslingen Innenstadt anzusiedeln. Die Preisträger wurden erst vor wenigen Tagen bekannt gegeben.







In den sozialen Netzwerken wirbt die EST seit März für die Liefer- und Abholdienste in Esslingen. Händler und Gastronomen, die diese Services anbieten, werden von der EST auf verschiedenen Facebook- und Instagram-Seiten mit Texten und Fotos portraitiert. Eine Übersicht der Fachgeschäfte (mit Öffnungszeiten und Online-Shops) sowie der Gastronomie (mit Öffnungszeiten und Liefer- und Abholservice) pflegt die EST auf der Webseite der City Initiative.







Auf dem Instagram-Account city.esslingen wird bis 24. Dezember ein digitaler Adventskalender präsentiert. Zudem vermitteln Stories und Postings Einblicke in die Fachgeschäfte und geben Tipps was wann wo in der City passiert.

Von Ende Juli bis weit in den September hinein gab es „mit Abstand“ ca. 100 Aktionen und Aktivitäten vor und in den Geschäften, auf den Straßen und Plätzen der Esslinger Innenstadt. Das „Sommerfunkeln“ war eine sympathische Einladung an Kunden, Gäste und Besucher zum Schauen, Schlendern, Shoppen und Schlemmen, mit großem Augenmerk auf die Einhaltung der Hygiene- und Sicherheitsvorgaben.







Einkaufen an Halloween bis 22 Uhr hieß es am Samstag, 31. Oktober bei weit über 80 teilnehmenden Fachgeschäften. Dieser besondere Einkaufstag setzte ein weiteres positives Signal für den lokalen Einkauf.







Traditionell koordiniert die EST die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt. Illuminiert werden rund 100 Dachgiebeln von Gebäuden in der Altstadt sowie rund 60 Überspannungen in den Fußgängerzonen. In der Innenstadt gibt es 2 große Weihnachtsbäume, 7 weitere wurden von der Stadt Esslingen in den Stadtteilen aufgebaut und festlich dekoriert.







Weil der Mittelalter- und Weihnachtsmarkt in diesem Jahr nicht stattfinden kann, hat die EST einige Marktbeschicker in der Innenstadt angesiedelt, die sich dort als Pop-Up-Stores präsentieren und Leerstände mit Zwischennutzungskonzepten füllen.



