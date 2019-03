Stadtführung "Esslinger Burg und mittelalterliche Stadtbefestigung" mit Besichtigung des Dicken Turms

12.03.19

Das Wahrzeichen der Stadt Esslingen ist die Esslinger Burg: Am Sonntag, 17. März, 14.30 Uhr findet eine spannende Führung auf dem Burggelände statt.

Hochwacht und Dicker Turm, beide von weitem schon sichtbar und sehr markant für Esslingens Stadtsilhouette, waren ursprünglich Teil einer Befestigungsanlage. Sie sind miteinander durch Schenkelmauern verbunden, eine davon ist heute noch als Burgstaffel begehbar.

Die Geschichte des Pulverturms, des Melac Häuschens und des Burginnenhofs sind Teil dieser Führung. Anschließend geht es unterirdisch weiter: Unter der Burganlage liegt ein riesiger Wasserspeicher, aus dem die Stadt früher ihr Trinkwasser bezogen hat.

Die Führung des Kunsthistorikers Dr. Ottersbach dauert 1,5 Stunden und startet direkt am Dicken Turm auf dem Burggelände in Esslingen.



Tickets für 11 Euro gibt es in der Stadtinformation im Späth’schen Haus am Marktplatz. Ein Euro des Ticketpreises wird dabei für die Erhaltung der Esslinger Burg und des Dicken Turms verwendet.

Um verbindliche Voranmeldung in der STADTINFORMATION wird gebeten. Tickets gibt es online unter www.esslingen-marketing.de oder in der Esslinger STADTINFORMATION, Marktplatz 16, 73728 Esslingen am Neckar. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 16 Uhr. Telefon (07 11) 39 69 39 – 69, Fax (07 11) 39 69 39 – 39, info@esslingen-marketing.de.

