Den Sommer in Esslingen schöner gestalten und den Besuchern trotz Corona etwas bieten – das war das Ziel des SommerFUNKELNS, das von Juli bis September die Esslinger Innenstadt mit Leben füllte. Unter dem Motto „Urlaub in der City“ gab es kleine, feine Aktionen, mit denen sich die City, die Fachgeschäfte und die Gastronomie ganz besonders anders präsentierten.



Um abwechslungsreiche Aktionen anzubieten, taten sich die Spielwaren- und Bastel-fachgeschäfte zusammen und organisierten Kreidemalen oder den Auftritt von tanzenden Kids vor dem Laden. Zu den von Händlern angebotenen Aktionen zählten außerdem Produktprobieren, Kabarett, Postkartenschreiben, Kinderschminken, Mitnehmangebote, Modenschauen und mehr.



Ein etwas anderes Marktfeeling brachten die Aktionsstände mit Kunsthandwerk auf der Bahnhofstraße und die Tische mit Flohmarktware und Upcycling-Produkten am Blarerplatz. An beiden Orten kann auch in den kommenden Wochen gestöbert und gekauft werden.



Die Straßen der Innenstadt wurden außerdem durch Musiker, Maskottchen, Seifenblasenkünstler und Stelzenläufer bespielt. Die Kinder hatten an vier Samstagen beim HEIGES-Spieleparadies am Postmichel ihre Freude oder drehten auf dem Karussell am Bahnhofplatz ihre Runden. Seit Mitte September bis Ende Oktober sind im Rahmen von „Art Open“ Kunstwerke in den Schaufenstern zu entdecken. Auch Kunst von Kindern der Kinderbiennale schmücken die Ladeneingänge.



Um die Stadt beim SommerFUNKELN wirklich zum Funkeln zu bringen wurden große, bunte Sterne an die Fassaden in der City angebracht. In den sozialen Medien wurde zum Suchen, Fotografieren und Posten der Sterne aufgerufen. Die Aktionswochen endeten mit dem Straßenkunstfestival STRAKU. Verschiedene Künstler begeisterten drei Tage lang an immer wechselnden Standorten die Besucher der City mit Musik, Kunststücken oder Zauberei.



Auf www.sommerfunkeln-es.de und auf den Social-Media-Kanälen von Citymanagement und Stadtmarketing sind Videos, Fotos, Informationen und Eindrücke von den Aktionswochen zu finden. Einige Teilnehmenden teilten ihre Aktionen außerdem unter #sommerfunkeln.

