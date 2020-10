Der Herbst steht vor der Tür und die in der City Initiative Esslingen zusammen-geschlossenen Händler, Dienstleister und Gastronomen werden in Zusammenarbeit mit der EST Esslinger Stadtmarketing & Tourismus am Samstag, 31. Oktober 2020 einen „Einkaufsabend an Halloween“ gestalten. Dieser ist die Alternative für den Familien-Erlebnis-Sonntag „Esslinger Herbst“, der für den 8. November geplant war und dieses Jahr aufgrund der aktuellen Situation nicht stattfinden kann.



Die Fachgeschäfte haben dann bis 22.00 Uhr geöffnet. Es wird sympathische Aktionen in der City geben und inmitten herbstlicher Dekoration und Halloween-Ambiente können sich die Besucher auf kleine Überraschungen wie z.B. Walk Acts freuen. Ähnlich wie beim SommerFUNKELN haben verschiedene Geschäfte im Oktober besondere Aktivitäten und Angebote geplant, um die Stadt in herbstliche Stimmung zu versetzen. Über die einzelnen Aktionen wird ab KW 41 auf www.cityinitiative-esslingen.de informiert.



Das Projekt „Art Open“, das Esslingen dank der Kunst in den Schaufenstern in eine große Kunstgalerie verwandelt, endet am 31. Oktober. Somit haben die Besucher am Einkaufsabend beim Bummeln in der Innenstadt nochmals die Möglichkeit die Malereien, Fotografien und Collagen in den Fachgeschäften zu bestaunen.



Um ein angenehmes Einkaufen in den Läden und Einkehren in der Gastronomie zu ermöglichen, achten die teilnehmenden Geschäfte darauf, dass die Hygienevorschriften und die Abstandsregelungen eingehalten werden.



Die City Initiative und die teilnehmenden Fachgeschäfte freuen sich, gemeinsam mit den Kunden, Besuchern und Gästen den Herbst zu erleben und mit Abstand einen besonderen „Einkaufsabend an Halloween“ zu genießen.



Weitere Informationen ab KW 41: www.cityinitiative-esslingen.de

