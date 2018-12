Bogenschießturnier auf der Esslinger Burg

05.12.18

Der Esslinger Mittelaltermarkt & Weihnachtsmarkt bietet auch in diesem Jahr wieder jede Menge Spaß und Abenteuer für die ganze Familie. Ein Besuch des Bogenschießturnieres auf der Esslinger Burg ist für Groß und Klein lohnenswert.



Der Gewinner des diesjährigen Silberpfeiles und somit der beste Bogenschütze wird bei einem Turnier am Samstag, 08.12. und Sonntag, 09.12. zwischen 13.00 und 17.00 Uhr ermittelt. Den Teilnehmern ist es freigestellt, ob sie die vorhandenen Bögen benutzen oder ihre eigenen mitbringen möchten. Eine Teilnahmegebühr in Höhe von 5 Euro für Kinder (8 bis 16 Jahre) und 8 Euro für Erwachsene ist vor Ort zu entrichten.



Einige Besucher des Mittelaltermarktes & Weihnachtsmarktes haben die Falknervorführungen auf der Burg am Samstag und Sonntag schon mit Spannung erwartet. Leider muss die diesjährige Falknervorführung kurzfristig abgesagt werden, da ein paar der gefiederten Gefährten aus noch nicht geklärter Ursache erkrankt sind. Dieser Schritt ist notwendig, da das gesundheitliche Wohl der Tiere an erster Stelle steht. Der Veranstalter bittet daher um Verständnis und hofft im nächsten Jahr wieder Vorführungen anbieten zu können.



Weitere Informationen bei der Stadtinformation, Marktplatz 16, 73728 Esslingen am Neckar, Öffnungszeiten während dem Esslinger Mittelaltermarkt & Weihnachtsmarkt täglich 11-20 Uhr, Tel: 0711/39 69 39-69, info@esslingen-marketing.de, www.esslingen-marketing.de

