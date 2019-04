Pressemitteilung BoxID: 748858 (Esslinger Stadtmarketing & Tourismus GmbH (EST))

Bei einem Familienausflug in den Osterferien eine tolle Zeit in Esslingen erleben - mit diesen Stadtführungen gelingt's

Stadt mit Aussicht: "Tore, Türme, Dachterrassen - Esslingen von oben entdecken"

Im Rahmen des EST-Angebotes „Tore, Türme, Dachterrassen“ bieten wir einen Kurzurlaub für alle Sinne.



Weithin bekannt ist die ehemals Freie Reichsstadt für ihre eindrucksvollen Baudenkmale wie dem Alten Rathaus, den mittelalterlichen Kirchen, Pfleghöfen und Fachwerkbauten, die sich hier auf engstem Raume drängen. Den besten Überblick über all diese Kleinode hat man aus der Vogelperspektive: Daher gehen wir mit den Teilnehmern an ausgewählte Orte, so z.B. zum Dicken Turm mit Seilergang. Wir erklimmen den Schelztorturm, der sonst der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist, sowie die Dachterrasse des Hotels Park Consul. Von überall bietet sich dem Besucher ein fantastischer Blick über Altstadt und Neckartal. Das i-Tüpfelchen ist die Verkostung eines Schaumweins der ältesten Sektmanufaktur Deutschlands. Mit einem Glas KESSLER-Sekt in der Hand genießt man über den Dächern Esslingens das herrliche Stadt-Panorama.



Termin: 26.04.2019, 18 Uhr, Preis: 16 € pro Person



„Hexen, Teufel und Dämonen“ – in der Walpurgisnacht



Begleiten Sie uns auf eine Zeitreise in ein dunkles Kapitel Esslinger Stadtgeschichte, in Zeit der Hexenverfolgungen des 16. und 17. Jahrhunderts. Lauschen Sie auf dem Weg durch die dunklen Gassen den tragischen Geschichten und Schicksalen und spüren Sie den Aberglauben der Menschen und ihre Furcht vor Hexen und Dämonen, die mit dem Teufel im Bunde stehen.



Termin 30.04., 21 Uhr, Preis: 19 € pro Person.



Dauer jeweils ca. 1,5 Std. Den Treffpunkt erfahren Sie bei der Ticketbuchung.

Über Anmeldungen freut sich die Stadtinformation, Marktplatz 16, 73728 Esslingen. Öffnungszeiten: Mo-Fr 10 bis 18 Uhr, Sa 10 bis 16 Uhr. Telefon 07 11 39 69 39 – 69, Fax 07 11 39 69 39 – 39, info@esslingen-marketing.de, Buchung auch online möglich: www.esslingen-marketing.de.

