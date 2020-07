Pressemitteilung BoxID: 806840 (Esslinger Stadtmarketing & Tourismus GmbH (EST))

Ankündigung: SommerFUNKELN - die Geschäfte laden in die City ein

Die Fachgeschäfte der Esslinger City bieten ihren Kunden, Gästen und Besuchern aus Esslingen und der Region diesen Sommer mit „SommerFUNKELN“ viele kleine, feine Aktionen. Von Ende Juli bis in den September hinein gibt es besondere Aktivitäten der Geschäfte: Von Kinder-, Spiel- und Sportaktionen über Modenschauen bis hin zu Such- und Gewinnspielen in den Schaufenstern oder überraschenden Events vor den Geschäften.



Die aktuelle Situation macht die Durchführung des langen Einkaufsabends „ES funkelt“ (geplant für den 12. September) in seiner bekannten Form nicht möglich. Stattdessen sollen über einen Zeitraum von ca. sieben Wochen sympathische Impulse für das Schauen, Schlendern, Schlemmen und Shoppen – für einen kurzen „Urlaub in der City“ – gegeben werden.



Der Besuch in der Gastronomie und der Einkauf in den Geschäften ist – genauso wie die Aktionen – mit Blick auf die Hygiene sicher und soll Freude bereiten. Statt der Konzentration an einem zentralen Ort verteilen sich die Angebote über mehrere Wochen in der gesamten City.



Seit der Wiederöffnung achten die Gewerbetreibenden sorgfältig auf die Einhaltung der Abstandsregeln und vermitteln ihren Kunden ein gutes Gefühl beim Besuch.



„SommerFUNKELN“ ist eine gemeinsame Aktion der Esslinger Stadtmarketing & Tourismus (EST) und der City Initiative Esslingen (CIE). Über die Eßlinger Zeitung, über www.sommerfunkeln-es.de und über die Social-Media-Kanäle von Stadtmarketing und Citymanagement wird informiert und berichtet. Jede und jeder ist eingeladen mit dem Hashtag #sommerfunkeln dazu Bilder und Filme auf Instagram, Facebook und YouTube zu posten.



Im Laufe des Sommers sollen weitere Ideen und neue Formate für Kundenaktionen entstehen. Hier sollen insbesondere die Kulturschaffenden aus Esslingen eingebunden – und engagiert – werden. Sowohl die Fachgeschäfte als auch die Gastronomie möchten im Sommer 2020 die historische City in ihrer Vielfältigkeit und Farbigkeit mit neuen Erlebnissen, persönlichen Angeboten und digitaler Sichtbarkeit präsentieren.



Weitere Informationen ab Mitte Juli: www.sommerfunkeln-es.de

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (